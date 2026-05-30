Drukte bij startnummeruitgifte voor Marathon van Groningen: “Heel veel zin in”

Met nog één nachtje slapen tot de start van de Marathon van Groningen is het zaterdag al gezellig druk op de Zernike Campus. Deelnemers druppelen binnen om hun startnummer op te halen. “Iedereen heeft er ontzettend veel zin in”, klinkt het op het terrein.

Eén van de deelnemers staat in de wachtrij om het startnummer in ontvangst te nemen: “Ik ga voor de halve marathon. Ondanks dat ik een ervaren loper ben heb ik hier serieus voor getraind. Je hebt de weersomstandigheden immers niet in de hand, dus je moet op verschillende scenario’s voorbereid zijn.”

Gemiste kans op de ringweg

De deelnemer is blij dat Groningen na jaren weer een eigen marathon heeft, al heeft hij nog wel een kritische kanttekening: “Het moet mij wel van het hart dat we in 2024 een kans hebben laten liggen bij de opening van de zuidelijke ringweg. Dat was de ultieme, unieke gelegenheid geweest voor een prachtig parcours.”

Op het terrein is ook Johan Meijer aanwezig van Golazo Noord-Nederland, de organiserende partij. Want inderdaad: er vindt weer een marathon plaats. “Het klopt dat dit niet de eerste marathon is die er in Groningen wordt georganiseerd”, vertelt Meijer. “In de periode van 2006 tot 2008 hebben er ook stadsmarathons plaatsgevonden. Wij gaan dat nu opnieuw aanbieden. Wij als organisatie hebben er veel zin in. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding, dus het is ook mooi dat het nu morgen eindelijk gaat beginnen.”

Ideaal loopweer

Voor de hele marathon hebben zich 2.700 lopers ingeschreven. “Zij krijgen een prachtig, afwisselend parcours te zien langs de mooiste plekken van Groningen”, belooft Meijer. Qua weer lijken de weergoden de lopers gunstig gezind. “Morgen wordt het met zo’n 20,5 graad een stuk koeler dan vandaag. Het is half bewolkt en er staat een windje; eigenlijk perfect hardloopweer. Omdat de veiligheid vooropstaat staan er langs de route verschillende verzorgingsposten: op de hele marathon staan veertien verzorgingsposten en op de halve marathon vijf. Dat zijn er beduidend meer dan normaal.”

Programma

Het loopspektakel begint zondagochtend al vroeg loss. Om 08.30 uur klinkt het eerste startschot op de Zernike Campus, waar start en finish zijn, voor de lopers op de tien kilometer, waarbij de eerste finishers al rond de klok van 09.00 uur worden verwacht. Niet veel later, om 09.15 uur, gaan de 6.500 deelnemers aan de halve marathon van start. De lopers op de koningsafstand, de hele marathon, beginnen om 10.30 uur aan hun uitdaging. Het sportieve programma wordt om 11.30 uur afgesloten met de Kids Run, waar zo’n driehonderd kinderen beginnen aan hun afstand van 2,5 kilometer.

De organisatie verwacht dat de eerste deelnemers aan de hele marathon rond 12.30 à 13.00 uur zullen finishen. Meijer benadrukt dat élke loper als een held zal worden binnengehaald: “Net als bij de 4 Mijl van Groningen krijgt iedereen een feestelijk onthaal. Of je nu als eerste over de streep komt of als allerlaatste: de beleving en de waardering zijn voor iedereen exact gelijk.”

