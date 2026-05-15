Drs. Vijfje verliest van Haaglanden; derde play-off-wedstrijd beslissend voor landskampioenschap

Drs. Vijfje bedankt het thuispubliek. Foto: Wouter van der Maden

De zaalvoetbalsters van Drs Vijfje hebben vrijdagavond in de finale-serie van de play-offs met 3-6 van Futsal Haaglanden verloren. Hiermee komt er een derde en beslissende wedstrijd om het landskampioenschap.

Drs. Vijfje stond op match-point voor het kampioenschap. Na winst in Den Haag vorige week, was een overwinning genoeg om de landstitel binnen te halen in de Futsal Eredivisie Vrouwen. Dat lukte de Groningers vier jaar geleden voor het laatst.

Haaglanden neemt het voortouw

Het begint echter alles behalve soepel voor de studentes. Vijfje goed weg als Alyssa Dijkstra van Haaglanden de bal van dichtbij op de lat schiet. Ook een afstandsschot van Priscilla de Vos gaat net naast. Na een kleine vijf minuten spelen probeert Haaglanden het weer van afstand. Dijkstra vind nu wel de touwen en zet Drs. Vijfje op een 1-0 achterstand.

Halverwege de eerste helft lijken de Groningers zich weer een beetje in de wedstrijd te spelen. Sam Bosma dwingt een corner af, waarna Silke van der Wal hem op de lat schiet. Kort daarna krijgt ook aanvoerster Lauren de Jonge een kans als ze door Van der Wal voor de keeper wordt gezet, haar inzet gaat echter naast. Maar net wanneer een Gronings doelpunt een kwestie van tijd lijkt, slaat Haaglanden twee keer toe: Celine van der Toorn schiet raak van afstand en weet een halve minuut later Vijfje-keeper Wieringa weer te kloppen, deze keer vlak voor de goal.

De Groningse zaalvoetbalsters zijn daarna even van slag, maar het is Sam Bosma die haar team met nieuwe energie naar de kleedkamers stuurt. Met nog dertig seconden op de klok poetst ze de ‘nul’ van het scorebord door de bal prachtig in het rechterhoek van het Haagse doel te schieten: 1-3.

Vijfje komt terug

Die nieuwe energie is na rust te ook zien. Beide teams willen voetballen, en dat maakt de wedstrijd een stuk aantrekkelijker. De Groningse treffer vlak voor rust zorgt ervoor dat Vijfje meer aan kan dringen en Haaglanden tot weinig kansen kan komen. Het is uiteindelijk Meike Arentz die na 5 minuten de aansluitingstreffer erin schiet. Wanneer direct daarna nog twee grote Groningse kansen volgen, zet ook Haaglanden weer een tandje bij. De bezoekers uit Rotterdam krijgen halverwege de tweede helft een gigantische kans op de 2-4, maar weer is het Vijfje dat het net weet te vinden. Tessa Grashuis schiet onder luid gejuich van het thuispubliek de gelijkmaker binnen.

Maar dan gaat het fout voor de studentes. Een vrije-trap-variant gaat mis waardoor de bal in de voeten van Haaglanden-speelsters Priscilla de Vos komt. De omschakeling van de Groningers duurt te lang en De Vos gaat vrij op keeper Wieringa af en maakt het vierde Haagse doelpunt van de avond.

Alles of niets

Die klap lijkt Vijfje niet goed te kunnen verwerken en het spel zakt een beetje in. De dames van Futsal Haaglanden ruiken hun kans en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd schiet Priscilla Mesker de 3-5 binnen. Vijfje-coach Sven van Dam laat Bosma vervolgens een groen shirt aantrekken en brengt haar in als meevoetballende keeper. Hoewel dat vorige week in Den Haag goed uitpakte, gaat het in de eigen Struikhal mis. Na een aanval is Bosma te laat terug in haar doel en schiet Haaglanden van afstand raak. Met slechts anderhalve minuut te spelen gooien de bezoekers de wedstrijd in het slot. Vijfje verliest met 3-6 van Futsal Haaglanden.

Nu beide teams in de best-of-3-serie een keer gewonnen hebben, valt volgende week vrijdag de beslissing: de winnaar wordt landskampioen. Deze wedstrijd is wederom in de Struikhal van de ACLO op het Zernike-terrein.