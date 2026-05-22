Drs. Vijfje verliest in verlenging; Futsal Haaglanden kampioen

De zaalvoetbalsters van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond met 2-3 van Futsal Haaglanden verloren in de play-off-finale. De Groningers wonnen de eerste ontmoeting in de best-of-3-serie in Den Haag en stonden twee thuiswedstrijden op match-point voor het landskampioenschap. In de eigen Struikhal wisten de studentes echter niet te winnen en zagen het landskampioenschap naar Haaglanden gaan.

Aan de support heeft het niet gelegen. Beide thuiswedstrijden was de Struikhal goed gevuld met Vijfje-aanhangers. Ook bij de na strafschoppen gewonnen eerste wedstrijd in Den Haag was een buslading Groningers aanwezig. Die eerste gewonnen wedstrijd zette Vijfje meteen op match-point. Één overwinning was genoeg voor het landskampioenschap en met twee thuiswedstrijden te gaan lagen er grote kansen voor de Groningers.

Goede start Vijfje

Dat het niet vanzelf zou gaan ervoeren de studentes vorige week: Haaglanden domineerde in de Struikhal het gros van de wedstrijd, won met 3-6 en zette de verhoudingen weer op scherp. Vijfje leek de opdracht begrepen te hebben, want ze begonnen goed. Na dertien minuten schoot Silke van de Wal de eerste Groningse treffer binnen en zette daarmee ook de ruststand op het scorebord. Ondanks dat Drs. Vijfje niet heel scherp uit de rust kwam, verdubbelde Sam Bosma na 5 minuten de score en leken de Groningers een mooie avond tegemoet te gaan.

19 seconden en verlenging

Halverwege de tweede helft weet Haaglanden-speelster Danique van Lingen de verhoudingen echter weer gelijk te trekken. Na haar aansluitingstreffer pakt ze de bal meteen uit het doel en trekt een sprint naar de middencirkel om de bal klaar te leggen voor Vijfje. 19 seconden en wederom een doelpunt van Van Lingen later, staan de Groningers er weer: 2-2. Beide komen vervolgens niet meer tot scoren in de reguliere speeltijd, al komt Haaglanden in de laatste minuut dichtbij met een bal op de paal.

Ook in de verlenging pakt Van Lingen wederom de hoofdrol door Mariël Miedema in de krappe Struikhal tegen de achtermuur te duwen, waarna de verdediger van Vijfje vanaf 10 meter mag aanleggen. Haar inzet gaat echter mis. Een halve minuut later komen de twee speelsters weer met elkaar in aanraking. Bij een uitbraak van Miedema wordt Van Lingen geraakt op haar been en moet ze het veld geblesseerd verlaten. Het luidt een minder gezellige tweede helft van de verlenging in.

Geen kampioenschap

Daarin gaat het mis voor Vijfje. Na twee minuten schiet Priscilla de Vos de bezoekers op voorsprong en ruikt Haaglanden het kampioenschap. De laatste twee minuten volgen er volop kansen voor Vijfje, dat met Nina van der Putte als meevoetballende keeper nog wat probeert te forceren. Maar een tweede gemiste poging van 10 meter tekent de pech van de thuisploeg. Vijfje verliest met 2-3 en moet het landskampioenschap aan de bezoekers uit Den Haag laten.

Vijfje kan ondanks de misgelopen titel terugkijken op een positief seizoen. De Groningse studentes eindige in het reguliere seizoen als derde en versloegen finale-favoriet en concurrent FC M.A.R.L.E.N.E. over twee wedstrijden in de halve finale van de play-offs.