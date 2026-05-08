Drs. Vijfje slaat eerste slag tegen Futsal Haaglanden in strijd om kampioenschap van Nederland

Drs. Vijfje heeft vrijdag in Den Haag de eerste play-offwedstrijd om het kampioenschap zaalvoetbal van Nederland bij de vrouwen gewonnen van Futsal Haaglanden. Het werd een zeer spannende wedstrijd, want na een 1-1 eindstand volgde een verlenging die met 2-2 werd afgesloten. Penalty’s brachten de beslissing.

Drs. Vijfje begon goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong via Nina van de Putte. Daarna zette Haaglanden druk en daar kon Vijfje zich moeilijk onderuit spelen. De studenten creëerden aanvallend een periode niets. Loïs Wieringa hield haar doel echter goed schoon.

Pas in de slotfase van de eerste helft kwam Drs. Vijfje weer opzetten. Jildou Koning kwam met twee goede schoten het dichtst bij een tweede doelpunt voor Vijfje. Na de pauze was van goed voetbal nauwelijks sprake. Haaglanden kwam desondanks langszij via Jasmina Hatzimusic, waardoor een verlenging noodzakelijk was, want er moest een winnaar komen.

Verlenging

Silke van der Wal kreeg een grote kans voor Vijfje, maar ook Haaglanden was dichtbij. Wieringa keepte weer goed. Toch kwam Haaglanden op een 2-1 voorsprong door Danique van Lingen. Sam Bosma acteerde vervolgens als meevoetballende keeper en kort daarna zorgde Meike Arentz voor de 2-2. Bosma schoot nog op de paal, maar het bleef 2-2 waardoor penalty’s noodzakelijk waren.

Strafschoppen

Die werden door Drs. Vijfje allemaal onberispelijk ingeschoten, terwijl Haaglanden twee keer miste: 4-2. Van der Wal maakte de beslissende. Volgende week vrijdag volgt de tweede wedstrijd in Groningen. Bij winst mag Vijfje zich kampioen van Nederland noemen. Zo niet volgt er een derde wedstrijd, ook in Groningen.

