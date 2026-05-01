Drs Vijfje naar finale play-offs om landskampioenschap na winst op FC Marlene

De zaalvoetbalsters van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond de finale van de play-offs voor het landskampioenschap van Nederland gehaald.

In Heerhugowaard werd met 5-4 afgerekend met FC Marlene. In Groningen hadden de studentes al met 3-2 gewonnen.

Drs. Vijfje speelt de finale tegen Haaglanden Futsal dat verrassend OS Lusitanos na strafschoppen versloeg.

Het is een opvallende finale. Drs. Vijfje was derde in de reguliere competitie en Haaglanden Futsal vierde. Regerend landskampioen Marlene was tweede en OS Lusitanos eerste.

Drs. Vijfje speelt vrijdag eerst uit tegen Haaglanden Futsal en een week later thuis. Een eventuele derde wedstrijd wordt weer in Groningen gespeeld.