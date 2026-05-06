Dronken spookrijder moet de cel in

Een 31-jarige man uit Oekraïne is veroordeeld tot een maand cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man reed stomdronken met ruim 200 kilometer per uur op de A28 tegen het verkeer in. Dat meldt DvhN.

De man, een vluchteling uit Oekraïne, reed in februari met ruim 200 kilometer per uur al spookrijdend van Beilen naar het Julianaplein in Groningen. Hij wilde naar Emmen, maar was zo dronken dat hij per ongeluk in Groningen belandde. Ongevallen bleven uit omdat een automobilist uit Groningen aan de goede kant van de A28 de achtervolging inzette en tegenliggers waarschuwde met lichtsignalen en claxons.

De verdachte was aan het drinken geslagen vanwege een verbroken relatie. Volgens de politierechter in Assen is het een wonder dat de rit zonder ongelukken afliep. De man kreeg naast zijn celstraf ook een taakstraf van 150 uur opgelegd en is ruim een half jaar zijn rijbewijs kwijt.