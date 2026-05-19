Drieduizend wandelaars beginnen aan jubileumeditie Avond4daagse, maar tachtigste editie zou wel eens de laatste kunnen zijn

Bij sportcentrum Kardinge begonnen maandagavond ruim drieduizend lopers aan de tachtigste editie van de Avond4daagse van Groningen. Maar de jubileumeditie zou meteen wel eens de laatste kunnen zijn. De Groninger Wandelsport Commissie, die het evenement organiseert, houdt na negentig jaar op te bestaan na de editie van dit jaar. Zolang zich geen nieuwe organisatie meldt die het evenement wil organiseren, is de tachtigste Avond4daagse ook meteen de laatste.

Volgens de organisatie liepen maandagavond 3.087 lopers onder de startboog door aan de Gasthuizermaar bij Kardinge, verdeeld over deelname aan twee afstanden (vijf en tien kilometer). Dinsdagavond gaat etappe twee opnieuw van start bij Kardinge. Woensdag en donderdag beginnen en eindigen de lopers hun wandeltocht aan de Gorechtkade.

Met ruim drieduizend lopers is er dus duidelijk behoefte aan het evenement. Maar of er een editie nummer 81 komt, blijft voor de Groninger Wandelsport Commissie gissen. De organisatie besloot zichzelf eerder dit jaar, na negentig jaar te hebben bestaan, op te heffen na de Vierdaagse van 2026.

Het bestuur van de commissie deed dat, zo stelt secretaris Douwe Coehoorn, omdat het tijd is voor een jongere generatie om het stokje over te nemen. Binnen de vereniging zelf is echter geen opvolging beschikbaar, waardoor er buiten de organisatie naar een oplossing wordt gezocht: “Op dit moment wordt gezocht naar een nieuwe Avondvierdaagse-commissie en vrijwilligers, die vanaf 2027 de organisatie op zich zouden moeten nemen. De nieuwe op te richten commissie kan rekenen op ondersteuning van het huidige dagelijks bestuur.”

Na negentig jaar is het nu dus aan een andere organisatie om de jaarlijkse wandeltocht te organiseren. Wie dat wil, kan contact opnemen met Coehoorn en de rest van de organisatie via de Groninger Wandelsport Commissie.