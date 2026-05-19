Drie stad-Groningers in WK selectie Curaçao

Drie stad-Groningers maken deel uit van de selectie van Curaçao voor het wereld kampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten dat in juni en juli gehouden wordt.

Het gaat om de broers Leandro en Juninho Bacuna en Jearl Margaritha. Zij maakten allemaal al vaker deel uit van de selectie van Curaçao.

Leandro Bacuna speelt momenteel bij het Turkse Ighdir FK en Juninho bij Volendam. Margaritha speelt in België bij Beveren.

De bondscoach van Curaçao is Dick Advocaat. Het is de eerste WK deelname van het eiland ooit. De tegenstanders in poule E zijn Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.