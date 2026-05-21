Drie minderjarigen vast na mishandeling en diefstal regenboogvlag

Er zitten momenteel drie minderjarige verdachten vast wegens mishandeling en het stelen van een regenboogvlag bij het Hoofdstation op zaterdag 16 mei. Dat meldt de politie.

Het gaat om twee inwoners van de gemeente Het Hogeland, die woensdag werden aangehouden, en een inwoner van de gemeente Midden-Groningen, die donderdag (vandaag) is opgepakt. Het duo uit Het Hogeland wordt verdacht van meerdere geweldsdelicten.

In Groningen waren zaterdag twee demonstraties. Eén uit de rechtse hoek en een tegendemonstratie van linkse signatuur. Een 24-jarige Groninger die aan de laatste demonstratie had meegedaan, werd na afloop bij het station in elkaar geslagen. Meerdere verdachten hebben de Groninger mishandeld en zijn regenboogvlag gestolen.

Op camerabeelden is de mishandeling gezien. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en kijkt ook of er sprake is geweest van discriminatie.