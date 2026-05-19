Dragbar looft beloning uit rond mishandeling en wordt meteen bedreigd: “We weigeren om bij de pakken neer te gaan zitten”

Foto: Dorothy's Drag Bar via Instagram

Dragbar Dorothy’s aan het Lage der Aa looft een beloning van driehonderd euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte(n) van de mishandeling bij het Hoofdstation van zaterdagmiddag. Dat leidde meteen tot bedreigingen richting de bar en de uitbaters.

Na de anti-migratiedemonstratie van zaterdagmiddag, waarbij ook een aanzienlijke tegendemonstratie plaatsvond, werd een actievoerder in elkaar geschopt en geslagen bij het Hoofdstation. De verdachten stalen ook de regenboogvlag van het slachtoffer.

De twee uitbaters van Dorothy’s hopen de politie een handje te helpen bij de zoektocht naar de verdachten met de beloning. Op het Instagram-account van de bar aan het Lage der Aa looft de bar driehonderd euro uit voor de gouden tip, die leidt tot de aanhouding van de verdachte(n). De bar benadrukt daarbij wel dat de beloning niet geclaimd kan worden door de politie of familie van de belagers.

Beloning leidt tot bedreigingen

Maar sociale media zouden sociale media niet zijn als de oproep ook duidelijke weerstand oplevert. Na het plaatsen van de oproep kwamen er meer bedreigingen binnen aan het adres van Dorothy’s. Maar de beloning blijft staan, benadrukt eigenaar Andy Wilson op Instagram:

“Laat één ding duidelijk zijn: wij laten ons niet intimideren. Wij deinzen niet terug. Dorothy’s is meer dan alleen een bar; het staat voor een plek waar inclusiviteit en veiligheid centraal staan. We laten ons niet leiden door angst. Dorothy’s is een veilige haven, en we blijven ons inzetten voor een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.”

Eigen demonstratie in de maak

De dragbar wil komende zaterdag zelf ook actie gaan voeren, naar aanleiding van de gebeurtenissen. De aanvraag daarvoor ligt inmiddels in het Stadhuis, besluit Wilson op Instagram:

“We wachten nog op goedkeuring voor de demonstratie. Maar dit geweld moet stoppen. Als gemeenschap moeten we samenkomen en met één stem zeggen: genoeg is genoeg. We hebben meer steun en betrokkenheid vanuit de gemeenschap nodig. Het is tijd om verschillen opzij te zetten en samen op te trekken.”

