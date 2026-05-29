Doorfietsroute tussen Stad en Leek officieel geopend

De Doorfietsroute tussen Groningen en Leek is eind mei volledig vernieuwd en werd vrijdagmiddag officieel geopend. Fietsers kunnen nu over een route van ongeveer negen kilometer sneller en met weinig oponthoud tussen Leek en Groningen fietsen.

De opening vond vrijdagmiddag plaats op het fietspad richting het dorpshuis van Lettelbert. Gedeputeerde Erik Jan Bennema (Groningen) en wethouder Richard Lamberst (Westerkwartier) openden de route samen met een afvaardiging van de gemeenten Groningen en Noordenveld en Rijkswaterstaat. Daarna volgde een fietstocht over een deel van de route naar Paviljoen Pool aan het Leekstermeer.

De doorfietsroute werd de afgelopen jaren in delen aangelegd. In Leek kunnen fietsers kiezen uit een noordelijke en een zuidelijke route. De noordelijke route begint bij de Hoofdstraat in Midwolde. De zuidelijke route loopt vanaf Nienoord langs het vernieuwde fietspad bij het Leekster Hoofddiep en een nieuwe fietsbrug over de Groeve. Bij Lettelbert komen beide routes samen op de Hoofdstraat.

Vanaf daar loopt de route grotendeels langs de zuidkant van de A7. Via nieuwe en vernieuwde fietspaden, een fietsbrug over de Munnikesloot, een fietsstraat bij Matsloot en de Roderwolderdijk gaat de route via Hoogkerk naar Groningen.

De aanleg kostte ongeveer 11 miljoen euro. De provincie Groningen, de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Noordenveld en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten samen aan het project. Volgens de betrokken overheden maakt de vernieuwde route fietsen tussen Leek en Groningen veiliger en aantrekkelijker. Verwacht wordt dat scholieren en forenzen daardoor vaker de fiets kiezen.