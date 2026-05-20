Donderdag en vrijdag boven de twintig graden. Zonning en warm Pinksterweekend voor de boeg

Na een wisselvallige periode staat Groningen een opvallend zonnig en warm Pinksterweekend te wachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen de komende dagen op tot zomerse waarden en laat de zon zich geregeld zien.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Daarbij blijft het droog. “Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind, windkracht 2 tot 3 uit het westen tot zuidwesten”, aldus Kamphuis.

Vrijdag schakelt het weer over naar zomerse omstandigheden. “Het is zonovergoten en warm zomerweer met 25 graden als maximumtemperatuur”, vertelt de weerman.

Ook zaterdag houdt het warme weer aan. “Zaterdag is het wederom zonovergoten en warm met 25 graden.” De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest en draait later op de dag naar het noordwesten. In de nacht kan plaatselijk mist ontstaan en koelt het af tot ongeveer 10 graden.

Pinksterzondag begint volgens de weerman nog grijs met bewolking en kans op mist. “Later in de ochtend klaart het op en volgt een stralende middag.” Het wordt ongeveer 23 graden en er staat nauwelijks wind.

Of het warme en zonnige weer ook tijdens Pinkstermaandag aanhoudt? Dat is te lezen op de weerpagina of te horen tijdens het weerbericht om 08.50 uur in de OOG/Ochtendshow.