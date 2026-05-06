Donar wint uitwedstrijd tegen Rotterdam City Basketball

Donar heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de aanloop naar de play-offs door de uitwedstrijd tegen Rotterdam City Basketball met 76-90 te winnen.

De ploeg begon goed en stond halverwege het eerste kwart met 7-14 voor. Daarna werden de Groningers slordig en leed de ploeg veel balverlies. Na 12-17 volgde een 13-0 run, onderbroken door het einde van het eerste kwart (19-17). Daarna was het Donar dat weer op voorsprong kwam, vooral door vier driepunters en in totaal 16 punten dit kwart van spelverdeler Austin Luke. Bij rust was het 41-47.

In het derde kwart liep Donar ver uit, en toen het vierde kwart begon bij de stand 53-73, was de overwinning al een feit. In dit kwart vielen vooral de drie driepunters van Evan Taylor op. De thuisploeg wist nog wel de achterstand wat te verkleinen.

Grote man bij Donar was Austin Luke met 23 punten en maar liefst 14 assists. Evan Taylor maakte ook 23 punten, Damian Forrest was goed voor 16 punten en nieuwe speler Killian Martin maakte 12 punten. Bij Rotterdam City Basketbal was Lars Nilsen topscorer met 20 punten.

Door de overwinning heeft Donar de tweede plek van de Nederlandse ploegen veiliggesteld, waardoor de Groninger basketballers de kwartfinale overslaan en zich direct plaatsen voor de halve finale. Het team van coach Jason Dourisseau kan zelfs nog Heroes Den Bosch inhalen. Die ploeg leed woensdag een blamerende 109-64 nederlaag tegen Den Helder Suns.

Komende zaterdagavond is de laatste ronde voorafgaand aan de play-offs. Donar speelt dan een thuiswedstrijd tegen Hubo Limburg United uit Hasselt. De wedstrijd begint, anders dan normaal op zaterdagavonden, om 20.30 uur.

De thuiswedstrijden van Donar in de halve finale van de play-offs om de landstitel worden gespeeld op vrijdag 22 mei, dinsdag 26 mei en eventueel zondag 31 mei.