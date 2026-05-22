Donar wint eerste wedstrijd in halve finale play-offs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs om de landstitel eenvoudig gewonnen. Het werd in Martiniplaza tegen ZZ Leiden 91-68.

De Groninger basketballers, waarbij Malik Miller weer meedeed, gingen uitstekend van start en kwamen met 7-0 en 14-6 voor te staan. Nadat Leiden bij 15-15 op gelijke hoogte was gekomen, liep de thuisploeg weer uit tot 26-21 aan het eind van het eerste kwart. Vrijwel meteen aan het begin van het tweede kwart viel Evan Taylor uit met een blessure. Hij kwam in de rest van de wedstrijd niet meer in actie. Ook zonder hem bleef Donar goed spelen. Mede door enkele driepunters was het bij rust 54-38.

Drie minuten na rust werd bij 64-40 de grootste voorsprong van Donar bereikt. Daarna kwamen de gasten terug tot 72-53 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart was het nog een tijd enigszins spannend of Leiden sterk terug zou komen, want het verschil bleef lange tijd rond de 12 punten. Dat gebeurde echter niet, en in de slotfase liep Donar weer verder uit.

Malik Miller was topscorer bij Donar met 18 punten, en hij had ook 14 rebounds. Tim Hoeve en Damian Forrest hadden beiden 14 punten, en Austin Luke 13 punten. Bij ZZ Leiden was Dimitri Maconda topscorer met 12 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is 1-0 voor Donar. De tweede wedstrijd is komende zondag, in Leiden, en de derde wedstrijd is komende dinsdag weer in Martiniplaza.