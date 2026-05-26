Donar weer op voorsprong in halve finale play-offs

Damian Forrest en Malik Miller van Donar (in wit) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar is weer op voorsprong gekomen in de halve finale van de play-offs om de landstitel. De Groninger basketballers waren dinsdagavond in eigen huis te sterk voor ZZ Leiden: 97-89.

De gasten uit Leiden kwamen alleen in de eerste minuut op een voorsprong (0-2), maar daarna kwam Donar snel op 8-2. Aan het eind van het eerste kwart was het 29-22. Hoewel Leiden terugkwam tot op 2 punten, bleef Donar een voorsprong behouden, mede door een uitermate sterk spelende Malik Miller, die in de eerste helft 6 van zijn 7 driepuntsschoten raakte en bij rust al op 26 punten stond. De ruststand was 51-41.

Na rust kwam Leiden weer dichtbij, maar nooit op gelijke hoogte. Bij het ingaan van het laatste kwart (70-68) was het nog zeer spannend. Toen Donar na drie minuten echter op 83-70 kwam, bleek de marge ruim genoeg om de overwinning over de streep te trekken.

Topscorers bij Donar waren Malik Miller met 31 punten, Damian Forrest met 26 punten, Austin Luke met 11 punten (+ 18 assists) en Kjeld Zuidema met 10 punten. Bij ZZ Leiden was Javian McCollum topscorer met 21 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-1 voor Donar. Komende vrijdag is de vierde wedstrijd, in Leiden. Als Donar die wedstrijd wint, staat de ploeg van coach Jason Dourisseau in de finale. Mocht Donar verliezen, dan is er komende zondagmiddag een beslissingswedstrijd in Martiniplaza.