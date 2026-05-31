Donar verliest beslissingswedstrijd na zenuwslopende slotfase

Het seizoen zit er op voor Donar. De Groninger basketballers verloren zondag in eigen huis de beslissingswedstrijd in de halve finale van de play-offs van ZZ Leiden: 77-79.

Al vanaf het begin bleek dat de gasten beter op schot waren dan de thuisploeg. Na het eerste kwart (20-20) liep Leiden uit naar 31-42. Dankzij twee driepunters van Austin Luke binnen 10 seconden bleef de schade bij rust beperkt tot 5 punten: 39-44.

Ook na rust was het voornamelijk Luke die voor de scores zorgde, maar hij kreeg te weinig hulp van zijn medespelers. Aan het eind van het derde kwart was het verschil net zo groot als bij rust: 60-65. Er volgde een zenuwslopend laatste kwart. Bij 77-77 zorgde Javian McCollum, uitblinker bij Leiden, via een goaltending voor 77-79. In de laatste seconde van de wedstrijd lukte het Austin Luke niet om tot een score te komen.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 32 punten, Damian Forrest met 16 punten en Malik Miller met 14 punten (+ 11 rebounds). Bij ZZ Leiden was Javian McCollum topscorer met 30 punten.

ZZ Leiden staat nu in de finale om de landstitel en speelt tegen Landstede Hammers uit Zwolle.