Donar ten onder tegen Leiden in tweede duel halve finale

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Leiden de tweede wedstrijd in de halve finale van de play-offs verloren. De Groninger basketballers begonnen goed tegen ZZ Leiden, maar konden de tegenstanders in de tweede helft niet bijbenen:90-78.

Coach Jason Dourisseau kon niet alleen niet beschikken over Evan Taylor, maar ook Carlton Linguard Jr. was niet in staat om aan de wedstrijd deel te nemen. In de openingsfase was het met name Austin Luke die van zich liet spreken met drie driepunters. Aan het eind van het eerste kwart was er een voorsprong van Donar van 14-22.

In het tweede kwart schoot Luke wederom met scherp, en halverwege het kwart nam coach Doug Spradley van Leiden een time-out, toen Luke met zijn zesde driepunter voor 26-39 had gezorgd. Direct na de time-out ging het mis bij Donar. Eerst was er een 10-0 run en bij rust was de thuisploeg langszij gekomen: 40-40.

Na rust bleef Donar lange tijd op 2 punten staan, terwijl Leiden uitliep naar 59-42. Daarna wist Donar de achterstand wat te verkleinen, en aan het eind van het derde kwart was het 74-59. In het laatste kwart was het niet spannend meer, ook omdat naast Luke de andere spelers nauwelijks tot scoren kwamen.

Uitblinker bij Donar was Austin Luke met 35 punten, waarvan 33 uit driepunters. Met zijn elf rake driepuntsschoten zorgde hij voor een nieuw clubrecord, dat al sinds 2006 op 9 stond. Malik Miller was goed voor 14 punten en Damian Forrest voor 12 punten. Bij ZZ Leiden was Tyreek Scott-Grayson topscorer met 18 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 1-1. Komende dinsdag is de derde wedstrijd, in Martiniplaza.