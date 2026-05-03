Donar stunt met overwinning op Oostende

De nieuwe speler van Donar, Killian Martin, neemt een schot (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zondagmiddag in eigen huis voor een verrassing gezorgd door te winnen van de nummer 2, Filou Oostende. Het werd voor de Groninger ploeg, met de nieuwe speler Killian Martin in de gelederen, 84-82.

De openingsfase verliep stroef voor Donar, waarbij Malik Miller vanwege een blessure niet meespeelde. Daarentegen kwam de nieuwe speler Killian Martin al snel ingebracht. Donar leed veel balverlies, maar doordat de Belgen veel schoten misten, kon de ploeg goed bijblijven. Na het eerste kwart was het 16-19. Oostende liep daarna uit naar 18-28, maar toch kwam Donar weer dichterbij. Grote man in de eerste helft was Evan Taylor, die bij rust (37-41) al liefst 20 punten achter zijn had staan.

Ook na rust bleef Donar in het spoor van de Belgen, waarbij een drietal driepunters van Kjeld Zuidema opvielen. Aan het eind van het derde kwart was het 62-63.

Negen seconden voor het einde van de wedstrijd zorgde Killian Martin, die tot dan toe 2 punten had gescoord, met een score voor 84-82. In de laatste seconden misten de Belgen een driepunter, waardoor de overwinning voor de Groningers was.

Topscorers bij Donar waren Evan Taylor met 26 punten, Kjeld Zuidema met 17 punten, Austin Luke met 13 punten en Damian Forrest met 12 punten. Bij Filou Oostende was Noam Yaacov topscorer met 24 punten.

Door de overwinning doet Donar goede zaken rond het zo hoog mogelijk eindigen in de competitie, wat voordeel oplevert in de play-offs. De ploeg van coach Jason Dourisseau staat op de achtste plaats en heeft 36 punten uit 32 wedstrijden.

Komende woensdag speelt Donar een uitwedstrijd tegen Rotterdam City Basketball.