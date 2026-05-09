Donar na rust niet opgewassen tegen Hubo Limburg United

Donar-speler Killian Martin doet een schotpoging (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie een 71-82 thuisnederlaag geleden tegen Hubo Limburg United uit Hasselt.

De Groninger ploeg, waarbij Malik Miller aan de kant gehouden werd, kwam moeizaam op gang. De eerste score viel pas na 4,5 minuut. Na 2-9 kwam Donar terug tot 9-12, maar vervolgens liepen de Belgen uit naar 15-24 aan het eind van het eerste kwart.

In het tweede kwart zorgden driepunters van Kjeld Zuidema en Austin Luke ervoor dat de thuisploeg dichterbij kwam, en door een dunk van Carlton Linguard Jr. kwam Donar voor het eerst op voorsprong: 39-37. De grootste voorsprong kwam even later bij 42-37. Bij rust was het gelijk: 42-42.

Na rust bleef Donar nog in de wedstrijd tot 53-53. Limburg United liep daarna uit naar 54-64 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart liepen de Belgen uit naar 56-72 en ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.

Topscorers bij Donar waren Evan Taylor met 19 punten, Kjeld Zuidema met 14 punten en Killian Martin met 13 punten. Bij Hubo Limburg United was Nicolas Timberlake topscorer met 25 punten.

Door de nederlaag van Donar eindigt de ploeg van coach Jason Dourisseau op de tweede plaats onder de Nederlandse ploegen, onder Heroes Den Bosch. Donar is daarmee vrijgesteld van het spelen van de kwartfinale van de play-offs en stroomt in in de halve finale. Die wordt gespeeld tegen de winnaar van de tweestrijd tussen ZZ Leiden en LWD Basket uit Leeuwarden. De eerste wedstrijd van Donar is een thuiswedstrijd en die wordt gespeeld op vrijdag 22 mei.