Donar moet zondag beslissingswedstrijd spelen

Donar moet komende zondagmiddag een beslissingswedstrijd spelen in Martiniplaza. De Groninger basketballers verloren vrijdagavond in Leiden de vierde wedstrijd van de halve finale van de play-offs van ZZ Leiden: 91-71.

Na het eerste kwart (17-17) kwam Donar op een 17-25 voorsprong, die echter omgezet werd in een 27-25 voorsprong voor de thuisploeg. Bij rust was het 40-39.

In de tweede helft ging het mis voor de Groningers. Met name de driepunters vielen niet, waardoor het aan het eind van het derde kwart 60-55 stond. In het laatste kwart vergrootten de Leidenaren de voorsprong, waardoor een overwinning voor Donar er niet in zat.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 16 punten en Damian Forrest en Kilian Martin met beiden 13 punten. Bij ZZ Leiden was Tyreek Scott-Grayson topscorer met 27 punten.

De stand in deze ‘best of 5’ is nu 2-2. Komende zondagmiddag om 17.00 uur is er een beslissingswedstrijd in Martiniplaza. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor de finaleserie, waarbij de tegenstander Landstede Hammers uit Zwolle wordt. De ploeg van coach Gaëlle Bouzin won verrassend met 3-1 van Heroes Den Bosch, dat de beste Nederlandse ploeg was na de reguliere competitie.