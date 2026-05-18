Dominic kreeg meerdere infectieziekten tegelijk, Stadjer zet zich nu in om anderen te waarschuwen

Dominic Smith - Foto via Samenwerking Infectieziekten

De Groningse Dominic Smith (47) leeft al meer dan 25 jaar met de gevolgen van meerdere infectieziekten. Na tekenbeten kreeg hij de ziekte van Lyme en tekenencefalitis (TBE), wat leidde tot een herseninfectie. Tijdens ziekenhuisopnames liep hij ook een ziekenhuisbacterie op. Daarom zet hij zich nu in tijdens een landelijke campagne die Nederlanders bewuster moet maken van de groeiende dreiging van infectieziekten.

Dominic kreeg na meerdere tekenbeten ernstige gezondheidsproblemen. Hij kreeg onder meer migraine, epilepsie, neurologische klachten en hartproblemen. Door zijn ziekte lag hij vaak in het ziekenhuis en moest hij zelfs op de intensive care beademd worden. Daarnaast kwam hij via zijn werk in de tuin- en landschapsinrichting en de glastuinbouw veel in aanraking met bestrijdingsmiddelen. Daardoor kon een schimmelinfectie later moeilijk behandeld worden door resistentie tegen medicijnen.

“Vandaag de dag ben ik nog steeds niet genezen”, vertelt Dominic. “Volledig herstel is onmogelijk, want de Lyme-bacterie blijft als een slapend monster in mijn lichaam aanwezig. Maar ik heb een stuk van mijn leven terug: ik kan weer wandelen, fietsen en vrijwilligerswerk doen. En ik zet me actief in als bestuurslid en patiëntenvertegenwoordiger bij diverse organisaties gericht op tekenbeetziekten.”

De Stadjer deelt zijn verhaal deze maandag tijdens de start Infectiepreventieweek om mensen bewuster maken van het risico op infectieziekten en het belang van bescherming van jezelf en anderen. Volgens de Samenwerking Infectieziekten, opgezet door patiënten, artsen en gezondheidsfondsen, neemt de dreiging van infectieziekten toe. Jaarlijks belanden ongeveer 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Oorzaken zijn onder meer vergrijzing, meer reizen, dierziekten die overspringen op mensen, klimaatverandering, resistentie tegen medicijnen en een dalende vaccinatiegraad.

