Dolle Mina’s voorzien mannelijke beelden van draagdoeken met poppen: ‘Geen grote man stond alleen’

Foto: Johannes Rienks. Actie Dolle Mina's bij Peerd van Ome Loeks

‘Wie vinden wij belangrijk genoeg voor een sokkel?’ Onder dat mom hebben de Dolle Mina’s in Groningen draagdoeken met poppen er in opgehangen bij standbeelden van mannen in de stad.

“De boodschap van deze actie is helder: geen enkele ‘grote man’ stond er alleen”, schrijven de Dolle Mina’s in een verklaring. “Nederlandse straten staan vol met standbeelden van mannen die geschiedenis schreven. Maar zelden wordt stilgestaan bij de onzichtbare arbeid die hun prestaties mogelijk maakte. Wie voedde hun kinderen op? Wie zorgde voor het huishouden, het eten, de emotionele steun? Wie waren soms zelfs hun belangrijkste raadgever? Dat waren vaak vrouwen: Onzichtbaar, onbetaald en als vanzelfsprekend beschouwd”.

De actie is bewust gevoerd op 1 mei, de dag van de arbeid. De Dolle Mina’s noemen de zorg geen bijzaak: “Niet alleen meer erkenning voor vrouwen die deze arbeid al generaties lang dragen, maar ook meer ruimte en waardering voor mannen als zorgende ouders en partners”.

Volgens de Dolle Mina’s geeft het aantal beelden de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen aan. Van de 686 standbeelden van mensen in Nederland zijn er 109 van vrouwen, waarvan een derde van koninklijke vrouwen. “De overgrote meerderheid van zorgende, organiserende, onderzoekende, schrijvende en strijdende vrouwen blijft buiten beeld, letterlijk en figuurlijk”, aldus de actiegroep.