Dolle Mina’s blazen komende dinsdagavond de ‘Heksennacht’ nieuw leven in

De Groninger Dolle Mina’s organiseren komende dinsdagavond opnieuw een Heksennacht in de stad.

De avond begint om 21.00 uur op de Ossenmarkt met speeches en het zingen van een speciaal heksenlied. Daarna trekt een fakkeltocht door de binnenstad richting de Grote Markt, waar de bijeenkomst rond 23.00 uur eindigt. Onderweg zijn er verschillende acts met spoken word, zang, verhalen en vuurperformances. De optocht wordt begeleid door drummers van Rhythms of Resistance en steltenlopers van Kunst op Stelten.

De Heksennacht werd in de jaren zeventig al eens in meerdere steden georganiseerd door de vrouwenbeweging. Ook in Groningen werd de Heksennacht jarenlang gehouden, tot in de jaren negentig. Komende week doet de landelijke organisatie dat opnieuw in verschillende Nederlandse steden om op te komen voor de veiligheid van vrouwen en genderdiverse personen en om seksuele intimidatie en onderdrukking aan de kaak te stellen. Dolle Mina gebruikt de term ‘heks’ daarvoor als geuzennaam.

De organisatie roept mensen op om mee te lopen of te helpen bij de organisatie. Daarnaast worden nog vrijwilligers gezocht voor sfeerbeheer, EHBO en muzikale bijdragen. Wie daaraan wil bijdragen, kan zich richten tot Dolle Mina’s Groningen via Instagram.