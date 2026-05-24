Doelmannen Hidde Jurjus en Dirk Baron vertrekken bij FC Groningen

Hidde Jurjus

FC Groningen neemt afscheid van doelmannen Hidde Jurjus en Dirk Baron. Waar het aflopende contract van Jurjus niet wordt verlengd, heeft de jonge Fries Dirk Baron zelf zijn contract opgezegd. Hij vertrekt naar FC Emmen.

“Helaas heb ik te horen gekregen dat ik geen nieuwe aanbieding ga ontvangen en dat het avontuur er na drie jaar op zit voor mij bij de FC. Graag wil ik iedereen bedanken voor een onvergetelijke tijd voor mij en mijn gezin hier in Groningen”, schrijft Jurjus op zijn sociale media.

Promotieheld

Jurjus werd in de zomer van 2023 binnengehaald op het moment dat FC Groningen net was gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Gedurende het seizoen knokte de Achterhoeker zich in de basis ten koste van Michael Verrips. Met Jurjus onder de lat keerde de FC terug naar de Eredivisie.

Na de promotie trok de club Etienne Vaessen aan als eerste keeper. Door blessures en schorsingen van Vaessen kwam de oud-keeper van onder meer De Graafschap en PSV de afgelopen twee seizoenen alsnog zeven keer in actie op het hoogste niveau. In totaal speelde hij 33 wedstrijden voor de FC.

De doelman kijkt tevreden terug op de jaren in Groningen: “Het was geweldig. Van promotie naar directe handhaving en het behalen van de play-offs. De penalty’s tegen Fortuna, de halve finale van de beker in de Kuip, Telstar-uit, 10 MEI!!!, en de winst thuis tegen Ajax en AZ in een kolkende Euroborg. Zomaar wat hoogtepunten. Maar het allergrootste hoogtepunt is dat onze jongste dochter Luce hier is geboren; een echte Stadjer. Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de wederopstanding van de club. Oftewel: het kon veel minder.”

Ook Dirk Baron vertrekt bij de FC.

Dirk Baron kiest voor FC Emmen

Ook voor Dirk Baron (23) eindigt het avontuur in de Euroborg. De jonge keeper stroomde in 2020 via ONS Sneek in bij de Groningse opleiding. “Hij heeft zijn contract opgezegd bij de FC en gaat op zoek naar een nieuw avontuur”, meldt de clubleiding. Dat avontuur heeft Baron al heel dichtbij gevonden: hij gaat komend seizoen aan de slag als reservekeeper bij FC Emmen.

De in het Friese Menaam geboren Baron begon zijn voetbalcarrière bij de plaatselijke voetbalvereniging Foarút. In april 2024 debuteerde hij in het eerste elftal. In de wedstrijd tegen Cambuur kreeg eerste keus Hidde Jurjus in de 68e minuut een rode kaart na een overtreding buiten de zestien. Baron moest invallen, hield zijn doel schoon en zag FC Groningen de wedstrijd uiteindelijk met 3-0 winnen.