Dit zijn de eerste ideeën voor het Havenpark in Stadshavens

Impressie (AI) via Stadshavens BV

Hoe moet het nieuwe Havenpark in Stadshavens eruit gaan zien? Op basis van ideeën van inwoners maakte de projectorganisatie achter de nieuwe woonwijk beelden die laten zien hoe wensen voor het gebied samen kunnen komen.

Voor het Havenpark in Groningen is de afgelopen maanden veel meegedacht door inwoners. Mensen konden hun ideeën delen tijdens rondvaarten, op het Let’s Gro-festival, in gesprekken met een klankbordgroep en via het online platform Public Twin. Via Public Twin deelden ongeveer 460 mensen samen meer dan 800 ideeën en reacties.

Uit die reacties komt een duidelijk beeld naar voren. Veel mensen willen een park met groen, rust en ruimte, maar ook met levendigheid. Er moet plek zijn om te wandelen en ontspannen, maar ook om elkaar te ontmoeten, te sporten en activiteiten te organiseren.

Voor verschillende delen van het Havenpark noemen deelnemers andere ideeën. Rond de Havenloods zien veel mensen ruimte voor sport, cultuur en ontmoeting, met groen en plekken aan het water. Langs het Eemskanaal wordt gedacht aan een groene route om te wandelen en te zitten. De Deense Haven zien veel mensen als plek voor zwemmen, spelen en andere activiteiten op het water.

Een panel van deskundigen werkte de eerste ideeën verder uit. Volgens hen moet het Havenpark een opvallende plek worden die voor iedereen toegankelijk blijft. Water, groen en levendigheid vormen volgens het panel de basis van het park.

De ideeën uit de participatie worden gebruikt voor een ambitiedocument voor het Havenpark. Dat document moet voor de zomer klaar zijn. Daarna volgt een ontwerp voor het gebied.