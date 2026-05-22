Deze zomer begint groot onderhoud aan Oosterhavenbrug

Aan de Oosterhavenbrug vindt, zowel deze zomer als in de zomer van volgend jaar, groot onderhoud plaats. De werkzaamheden van dit jaar staan gepland van 6 tot en met 17 juli. De Oosterhavenbrug is dan volledig afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Ook de scheepvaart heeft last van de werkzaamheden, want de brug kan tijdens de stremming niet open.

Volgens wethouder Wijnja is groot onderhoud nodig aan de brug. Door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kon dit niet eerder worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gepland in de zomervakantie, omdat het dan rustiger is op de weg. Ook zijn de weersomstandigheden in de zomer gunstig voor het aanbrengen van de nieuwe slijtlaag.

Het onderhoud wordt verdeeld over twee periodes in twee opeenvolgende jaren. Dit jaar wordt de volledige slijtlaag van het brugdek vervangen. Ook wordt een deel van de slijtlaag op de fiets- en voetpaden vernieuwd. Volgend jaar volgt onderhoud aan de brugconstructie en de kelder, waaronder conserveringswerk en betonreparaties.

Tijdens de werkzaamheden blijft het mogelijk om onder de brug door te varen, maar de brug kan beperkt of helemaal niet worden geopend. Ook is de verwachting dat de Oosterhavenbrug tijdens de werkzaamheden volledig wordt afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers. Voor hulpdiensten en het openbaar vervoer komen alternatieve oplossingen. De naastgelegen Berlagebrug is van 6 tot en met 10 juli alleen toegankelijk voor hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Van 11 tot en met 17 juli gaat de Berlagebrug ook weer open voor autoverkeer. Hulpdiensten en openbaar vervoer kunnen dan weer gebruikmaken van de Oosterhavenbrug.