Demonstratie tegen kindhuwelijken in Pakistan

De Pakistani Dutch Christian Community in Groningen houdt komende zaterdag 30 mei een demonstratie op de Grote Markt tegen kindhuwelijken.

De organisatie komt hiermee op voor Maria Shahbaz, een 13-jarige christelijk meisje uit het Pakistaanse Lahore. Zij werd in juli vorig jaar uit haar huis meegenomen, gedwongen bekeerd tot de Islam en tegen haar wil uitgehuwelijkt aan een 30-jarige man. Het huwelijk werd twee maanden geleden bevestigd door een Pakistaanse rechtbank, ondanks officiële documenten waaruit haar leeftijd bleek. Maria is nog steeds van haar familie gescheiden.

Haar zaak vertegenwoordigt een pijnlijke werkelijkheid waarmee duizenden christelijke en hindoe meisjes in Pakistan elk jaar worden geconfronteerd en waardoor families worden verscheurd.

De organisatie van de demonstratie stelt drie eisen: ze roept de Pakistaanse overheid op om bestaande wetten op kindhuwelijken voor alle burgers te handhaven. Ten tweede wil ze dat meisjes die gedwongen zijn bekeerd en uitgehuwelijkt veilig worden teruggegeven aan hun families. Ten derde roept ze op tot het terugdraaien van de uitspraak van het Hooggerechtshof en dat Maria meteen terugkeert naar haar familie.

De community wil ook dat Nederlandse overheid deze zorgen formeel bij Pakistaan gaat aankaarten en dat de Europese Unie ingrijpt omdat Pakistan faalt bij het nakomen van de mensenrechtenverplichtingen. De demonstratie op de Grote Markt duurt zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Volgens coördinator Zeeshan Nadeem betreft het een vredelievende demonstratie.