Demonstratie Ossenmarkt zonder incidenten verlopen (foto’s)

Het protest op de Ossenmarkt, waarbij zaterdagmiddag linkse en rechtse demonstranten bijeenkwamen, is rustig verlopen. De politie moest zich kortstondig laten zien, maar niemand hoefde te worden aangehouden.

Op de Ossenmarkt verzamelden vanaf 12.00 uur demonstranten van Nationaal Protest zich. Naast Groningen hield deze organisatie zaterdag ook in verschillende andere steden protestbijeenkomsten. Een groep van zo’n honderd personen vroeg met het protest onder andere aandacht voor de woningnood en het asielbeleid. Ook stonden de demonstranten stil bij zorgen die in Groningen leven, bijvoorbeeld rondom de plannen van WarmteStad. Aanwezigen spreken van een ordelijke demonstratie waarbij iedereen zich aan de regels hield. Volgens de organisatie waren er geen onregelmatigheden.

Links

Voor linkse demonstranten was de bijeenkomst aanleiding om zich te verzamelen voor een tegengeluid: zij stonden opgesteld bij de nabijgelegen rechtbank. “Deze groep stond wat dichter bij elkaar, waardoor de groep groter leek”, vertelt een verslaggever van OOG. “Ik schat dat zij met ongeveer 150 mensen waren.” Deze groep droeg borden en spandoeken bij zich met daarop teksten als ‘vluchtelingen welkom’, ‘wij bouwen bruggen’ en ‘demonstreer tegen oorlog, niet tegen hen die ervoor vluchten’. Ook waren er Palestijnse vlaggen te zien.

“Het begon heel rustig en vreedzaam”, vertelt de verslaggever. “Lang was de politie ook onzichtbaar; agenten hadden zich verdekt in de buurt opgesteld. Op een gegeven moment begonnen de groepen toch toenadering tot elkaar te zoeken. Beide kampen hielden zich echter aan de regels, al kwam de politie er voor de zekerheid wel tussenbeide te staan.” Vanaf de Ossenmarkt klonken door de rechtse demonstranten leuzen als ‘azc weg ermee’. Over en weer werd er op dat moment flink geschreeuwd. Dat de politie zich prominent liet zien, werkte de-escalerend. “Demonstranten van beide kampen zijn daarna met elkaar en ook met agenten in gesprek gegaan. Al met al was het een goed en vreedzaam protest.”

Mars

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de demonstranten van Nationaal Protest ook een mars zouden houden door de binnenstad. Dit werd op het laatste moment door de Groningse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) vanwege veiligheidsredenen verboden. De rechtse demonstranten noemen het jammer dat de mars geen doorgang kon vinden. Toch kijken uiteindelijk zowel links als rechts tevreden terug op de bijeenkomst.