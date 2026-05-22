Deel Diamantlaan gaat vanaf komende dinsdag twee maanden dicht

Vanwege werkzaamheden gaat de Diamantlaan in Vinkhuizen vanaf dinsdag twee maanden dicht, van de Veldspaatstraat tot en met de Platinalaan.

De straat moet open vanwege de aanleg van het warmtenet van Warmtestad. Een transportleiding van het warmtenet wordt tijdens de twee maanden durende afsluiting (tot en met vrijdag 24 juli) onder de as van de rijbaan gelegd.

Verkeer wordt omgeleid via de Goudlaan. Ook het busverkeer gaat deze route nemen en daarom zijn er vanaf dinsdag meerdere parkeerverboden. Ook geldt er eenrichtingsverkeer van de Metaallaan richting de Radiumstraat. De bushaltes Metaallaan en Pyrietstraat komen te vervallen gedurende de afsluiting. Deze worden vervangen door tijdelijke haltes aan de Goudlaan en de Siersteenlaan.