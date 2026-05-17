De Noorderlingen organiseert zondag ‘WIJD OPEN’

Theaterliefhebbers kunnen zondagmiddag terecht op de Kunstwerf aan de Bloemsingel. Theatervooropleiding De Noorderlingen houdt daar de tweede dag van het ‘open huis’ festival WIJD OPEN 2026.

Bezoekers kunnen gratis binnenstappen om het werk van jonge spelers en makers te ontdekken. “Tijdens het festival nemen de spelers de Kunstwerf theatraal in”, laat de organisatie weten. “Er wordt zowel af als onaf werk getoond, variërend van solovoorstellingen en exposities tot film en muziek. Centraal staan de ontdekkingen die de leerlingen van de Productiegroep (PG) hebben gedaan tijdens hun zogeheten ‘vrije blok’.” Volgens de organisatie is het festival een laagdrempelige theaterontmoeting tussen publiek, makers en spelers.

Er zijn zondag twee uitgezette routes waarbij het programma opgedeeld is in twee tijdsblokken: van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.30 uur. Vooraf een kaartje reserveren is niet nodig; belangstellenden kunnen gratis binnenlopen in het pand van De Noorderlingen aan de Bloemsingel 10b.

‘WIJD OPEN’ werd ook de afgelopen jaren gehouden. De Noorderlingen is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar die de noodzaak voelen om zich het theater- en filmvak eigen te maken. Meer informatie vind je op deze website.