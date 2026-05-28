De Hoogte en Korrewegwijk organiseren De Groene Week 2026

Het is een jaarlijks terugkerend evenement in de Korrewegwijk en De Hoogte: de Groene Week in het voorjaar. Dit jaar is de Groene Week van vrijdag 29 mei tot en met vrijdag 5 juni.

Bewoners en organisaties laten gedurende de week hun ‘groene hart’ spreken door acties te organiseren om de wijk groener en duurzamer te maken. Zo kunnen bewoners vleermuizen spotten, gratis tuinadvies krijgen of meedoen met de groene pubquiz.

Voor kinderen is er ook genoeg te beleven: bloemen knutselen of een rondleiding door het natuurmuseum met dieren uit verschillende werelddelen. Ook wordt er een vegetarische maaltijd geserveerd in het Floreshuis.

Vrijdag 29 mei neemt wethouder Carine Bloemhoff de Groene Wijkvisie in ontvangst. Ook zal stadsdichter Jaimy Hindriks een gedicht voordragen. Het hele programma staat op: mooiewijken.nl.