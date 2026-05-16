Dauwzwemmen in Ten Boer groot succes

In openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer vond op Hemelvaartsdag het traditionele dauwzwemmen plaats. Om 05.00 uur stonden de eerste fanatiekelingen al voor de ingang van het bad.

“Ongeveer vijftig zwemmers hebben meegedaan aan het vroege evenement”, laat het zwembad weten. “De eersten stonden bij het krieken van de dag al ongeduldig voor de poort.” Het evenement duurde tot 09.00 uur. “Na het banentrekken hadden we voor alle deelnemers een lekker ontbijt klaarstaan.” Wanneer het dauwzwemmen in Ten Boer precies is ontstaan, is onbekend. Wel is duidelijk dat het inmiddels een traditie is die al heel wat jaren wordt aangeboden.

Ten Boer is overigens niet uniek met dit evenement; ook op andere plekken in het land werd met Hemelvaartsdag in alle vroegte het water opgezocht. In Heino bijvoorbeeld, maar ook in Veenhuizen. “Ik heb me er weer in laten lullen”, laat een jonge deelnemer tegenover RTV Drenthe weten. “Het is koud, maar als je eenmaal in het bad ligt, is het goed te doen.” Dauwzwemmen is een alternatief van het bekende dauwtrappen: de traditie om op Hemelvaartsdag juist extra vroeg te gaan wandelen.

Openingstijden

Dit weekend is De Blinkerd ook geopend. Zowel op zaterdag als zondag gaan de deuren om 11.00 uur open. Tot 17.00 uur kan er gezwommen worden. Is het dit weekend ook fraai zwemweer? Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ligt de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 13 graden, op zondag wordt het mogelijk een graadje warmer.