D66 wil dat ook Groningen vrijstelling van leerplicht vanwege religieuze bezwaren schrapt

Leerlingen op basisschool Het Karrepad

De raadsfractie van D66 in de gemeenteraad wil dat Groningen, in navolging van de gemeente Den Haag, stopt met de vrijstelling van de leerplicht om levensbeschouwelijke redenen schrapt.



De fractie kaart de kwestie woensdagmiddag aan bij het college. In totaal hebben zo’n 2.100 kinderen in Nederland een vrijstelling op grond van artikel 5b van de Leerplichtwet. In plaats daarvan horen deze kinderen thuisonderwijs te krijgen. Ze gaan niet naar een school, omdat hun ouders vinden dat geen school aansluit bij hun religie of levensovertuiging.

Maar nadat de Hoge Raad in april oordeelde dat ouders alleen nog een vrijstelling 5B kunnen krijgen als ze kunnen aantonen dat het onderwijs op álle scholen (ook openbare onderwijsinstellingen) in hun omgeving niet ‘objectief, kritisch en pluralistisch’ wordt gegeven. De gemeente Den Haag besloot vorige week daarom nieuwe vrijstellingen niet meer toe te staan en bestaande vrijstellingen niet te verlengen. Ouders krijgen daar een afwijzing en moeten eerst komen praten bij de gemeente. Die vindt dat er voor ieder kind toch echt wel een school in de buurt is en wil strenger handhaven op de leerplicht.

Als het aan D66 ligt, volgt de gemeente Groningen dat voorbeeld. Raadslid Andrea Poelstra-Bos stelt: “In de gemeente Groningen zijn naar verwachting ook genoeg openbare scholen om aan deze uitspraak te kunnen voldoen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan, omdat onderwijs meer is dan alleen lesstof. Kinderen doen op school bijvoorbeeld ook sociale en andere vaardigheden op, die ze thuis niet altijd kunnen leren. Voor een brede ontwikkeling is het belangrijk om samen met andere kinderen naar school te gaan.”