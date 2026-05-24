Concert Gruno’s Postharmonie op Westerhaven smaakt naar meer: “We moeten onze juwelen meer de ruimte geven”

Foto: Rieks Oijnhausen

Als het aan de winkeliersvereniging ligt, gaat Gruno’s Postharmonie in de toekomst vaker optreden op de Westerhaven. Het druk bezochte concert van zaterdag was wat betreft Fokko Schepel van de winkeliersvereniging pas het begin. “Het was een feestje dat grote indruk heeft gemaakt.”

Fokko, hoe is het optreden verlopen?

“Van tevoren wist ik niet precies wat ik kon verwachten. Ik kom weleens bij een concert van het Noord Nederlands Orkest, waarbij je veel mensen op het podium prachtige muziek ziet maken. Gruno’s Postharmonie kwam zaterdag met maar liefst zestig mensen naar de Westerhaven. Zowel hun steelband, het tamboerkorps als het harmonieorkest gaven een optreden. Dan denk je vooraf: zestig mensen, dat is heel veel. Maar ze zoeken óók nog leden. Tijdens het concert werd duidelijk dat iedereen zijn of haar eigen rol heeft en dat iedereen keihard nodig is in de bezetting. Het heeft diepe indruk gemaakt. In hun keurige uniformen en heel vriendelijk in de omgang, speelden ze prachtige muziek. En als je dan hoort dat ze hier zeven keer voor gerepeteerd hebben, kun je alleen maar concluderen dat ze het ontzettend serieus hebben aangepakt.”

Je klinkt bijna een beetje verrast door het niveau?

“Je hebt het hier over een semiprofessioneel opererende harmonie. Ik vind dat we echt trots moeten zijn dat we dit soort verenigingen in Groningen hebben. Ze komen hier vandaan, hè? Maar als stad doen we er eigenlijk zo weinig mee. Ik sprak met de voorzitter en die vertelde dat ze regelmatig concerten geven, maar als ze optreden in Martiniplaza moeten ze daar duizenden euro’s voor neerleggen. Terwijl je op straat in de openbare ruimte staat, bereik je iedereen. Dat zag je zaterdag ook gebeuren: kinderen die op de grond gingen zitten en ademloos luisterden, en voorbijgangers die bleven staan en zichtbaar genoten. Mensen zijn enorm vermaakt. Dan is het jammer dat in de praktijk de regeltjes vaak zo lastig zijn.”

Afgelopen najaar besteedde OOG al aandacht aan dit probleem: dat het voor orkesten en bands heel ingewikkeld is om in de openbare ruimte op te treden door strenge regelgeving. Is er sindsdien iets veranderd?

“Die media-aandacht van toen heeft ervoor gezorgd dat Gruno’s Postharmonie en wij met elkaar in contact zijn gekomen. Voor een muziekvereniging, hoe groot die ook is, is het bijna ondoenlijk om al die bureaucreatie te regelen. Wij hebben toen gezegd: dan pakken wij dat als winkeliersvereniging op. Wij regelen de vergunningen; dan kunnen de muzikanten zich volledig toeleggen op de muziek. In dit geval hebben we het geregeld met een ‘simpele melding’, maar in verreweg de meeste gevallen moet je een betaalde evenementenvergunning regelen die vaak honderden euro’s kost. Deze vergunning moet je ook weken van tevoren aanvragen. Wat als de regen op dat moment met bakken uit de hemel valt? Dan kan zoiets niet doorgaan. Maar de vergunning is niet inwisselbaar; dat geld ben je dan gewoon kwijt.”

In onze eerdere videoreportage trok je al aan de bel. Is dat gevoel nu alleen maar sterker geworden?

“Ja. Je moet de juwelen die je hebt goed bewaren. Je moet daar als stad meer naar omkijken. Gruno’s Postharmonie is zo’n juweel, maar er zijn er veel meer. Wij willen van wat we nu hebben opgebouwd echt een traditie gaan maken. Maar het lijkt ons ook fantastisch om andere orkesten en gezelschappen een podium te bieden. Voor het publiek is het leuk, voor de musici is het geweldig en voor ons als winkeliers is het ook goed. En er zijn natuurlijk veel meer plekken in de stad met allemaal hun eigen doelgroepen. Je zou als orkest bijvoorbeeld ook een middag op de Grote Markt of in de Poelestraat kunnen gaan zitten om een wat jonger publiek of toeristen te trekken. Of je trekt juist de wijken in om de oudere bewoners te bereiken. Dit initiatief begint nu op de Westerhaven, maar daar zou het zeker niet moeten stoppen.”

Jullie pakken de handschoen dus echt op als winkeliersvereniging?

“Daar zijn we achter de schermen al langer mee bezig. Vorig jaar hebben we erg goed bezochte zomermarken gehouden op de Westerhaven, waar van alles te doen was op het gebied van kunst, cultuur en muziek. Dat krijgt deze zomer een vervolg. Voor ons is het ook een leerproces: gaandeweg doen we meer ervaring op en worden we professioneler. Voor de leden van de harmonie hadden we consumptiebonnen geregeld — ze hebben ruim drie uur muziek gemaakt, dus dan wil je dat het qua eten en drinken goed geregeld is. Maar denk ook aan praktische zaken, zoals de juiste stoelen en het plaatsen van dranghekken. Ondanks dat de Westerhaven een voetgangersgebied is, trekken sommige mensen op scooters, elektrische fietsen en fatbikes zich daar niks van aan. Ook niet als er een grote groep mensen van de muziek staat te genieten. Wij groeien mee, we leren, en we proberen het zo goed mogelijk te faciliteren.”

Hoe ziet de verdere toekomst van de Westerhaven eruit?

“Sowieso willen we vaker dit soort culturele evenementen organiseren. Wij gaan daar zelf actief mee aan de slag, omdat dergelijke orkesten en bands zich vaak niet uit zichzelf bij ons melden. Daarnaast willen we de kruisbestuiving tussen kunst, cultuur, retail en de wetenschap veel beter gaan benutten. Alleen voor je eigen belang gaan, brengt je tegenwoordig niet meer verder. Ik denk dat we elkaar in de binnenstad keihard nodig hebben, waarbij er voor iedereen winst mogelijk is. Grensoverschrijdend werken, waarbij ik echt hoop dat de gemeente het ons in de toekomst makkelijker gaat maken. Op dit moment ben ik nog wel even een slag om de arm aan het houden, want de openbare ruimte van de Westerhaven gaat binnenkort flink op de schop. Die plannen voor herinrichting stammen al uit 2023, maar het vergroenen lijkt nu vanaf aankomende september eindelijk te gaan beginnen. Dat is voor ons hét moment om, zodra alles straks klaar en prachtig groen is, volledig los te gaan met cultuur op het plein.”

De reportage die OOG afgelopen winter maakte is hier te bekijken: