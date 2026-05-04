Coalitieonderhandelingen nieuw college gestart

Formateur Ineke van Gent is deze maandag begonnen met de coalitieonderhandelingen. In het Flonk Hotel kwam ze samen met de partijen PRO, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de nieuwkomer: CDA.

“Je kunt niet zeggen dat het formeren nu ineens makkelijker geworden is. Het CDA heeft dezelfde positie als andere partijen”, zegt Van Gent. Ze wil tijdens dit onderhandelingsproces ook met organisaties en personen spreken buiten de politiek. “Zoals de politie, de kinderburgemeester en de nachtburgemeester. Dat zijn een heleboel mensen met wie de politiek ook buiten de gemeenteraadsverkiezingen hoort te spreken.”

Het financieel rondkrijgen van het akkoord gaat wel een lastig punt worden. Met het oog op het zogeheten Ravijnjaar, dat inmiddels is uitgesteld naar 2028, zullen gemeenten bij elkaar miljarden euro’s minder krijgen uit het gemeentefonds. Dit geldt ook voor de gemeente Groningen. “Er zullen wel bezuinigingen moeten komen. Je kunt ook kijken hoe je anders inkomsten kunt genereren. We zien het met vertrouwen, maar ook met zorgen tegemoet”, zegt Van Gent.

Wanneer Van Gent klaar is met de onderhandelingen, weet ze nog niet. “Ik hou wel van het tempo erin houden, zonder de zaak onder druk te zetten.”