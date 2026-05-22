COA krijgt statushouders niet op tijd uit azc aan Eemsgolaan, gemeente vindt overvol azc nog even oké

Het COA krijgt het aantal bewoners in het azc aan de Eemsgolaan niet op tijd teruggebracht tot de 225 die zijn toegestaan. Dat liet het gemeentebestuur donderdag weten aan de raad. Het college geeft het COA daarom langer de tijd om meer asielzoekers op te vangen dan toegestaan in het voormalige kantoorpand.

De voormalige noodopvanglocatie veranderde in december vorig jaar officieel in een regulier azc. Daardoor gelden strengere eisen voor de beschikbare ruimte. Het aantal bewoners moet daarom omlaag van 300 naar 225. Vanwege de druk op de opvang in Nederland kreeg het COA al eerder een overgangstermijn van een half jaar. Maar de deadline om uiterlijk op 4 juni 2026 op 225 bewoners uit te komen, wordt ook niet gehaald.

Nu zitten er nog 270 mensen in het voormalige kantoorgebouw aan de Eemsgolaan. Volgens de gemeente en het COA zitten daar 50 statushouders bij, die eigenlijk naar een normale woning zouden kunnen. Maar die huisvesting is nog steeds niet gevonden.

Voor de locatie geldt al langere tijd een instroomstop, waardoor er geen nieuwe bewoners worden geplaatst. De gemeente heeft in overleg met het COA ingestemd met 1 oktober als nieuwe termijn, mede vanwege de druk op de opvangcapaciteit.