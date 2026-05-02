ChristenUnie poetst Stolpersteine in gemeente: “Belangrijk om te blijven herdenken”

Raadslid Rosalie van der Heide poetst Stolpersteine. Foto: ingezonden

De fractie van de ChristenUnie heeft zaterdag op verschillende plekken in de gemeente Stolpersteine gepoetst. Het is een jaarlijks initiatief in de aanloop naar de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

“Dit jaar hebben we stenen gepoetst in de Oranjebuurt, De Hoogte, de Professorenbuurt en in Ten Boer”, vertelt raadslid Peter Rebergen. “Dat deden we samen met buurtbewoners. We vinden het als fractie belangrijk om bij te dragen aan een waardige herdenking; opdat we niet vergeten. Zeker nu polarisatie en antisemitisme in de maatschappij lijken toe te nemen, is dit onderhoud extra relevant.”

In de gemeente Groningen liggen inmiddels zo’n 280 Stolpersteine (struikelstenen). De messing steentjes liggen voor de huizen van Joodse wijkbewoners en andere slachtoffers die door het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht.

Raadslid Peter Rebergen maakt een Stolpersteine schoon. Foto: ingezonden De vier Stolpersteine in de Van Hamelstraat. Foto: ingezonden

Familie Cohen

De raadsleden hebben onder andere vier Stolpersteine in de Van Hamelstraat schoongemaakt. Op de Van Hamelstraat 23a woonden bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog Salomo Cohen, zijn vrouw Regina Polack en hun inwonende zoon Herman Cohen, die getrouwd was met Ingeborg Frankenstein.

Salomo Cohen werd in juli 1876 geboren in Loppersum. Voor zijn werk als slager verhuisde hij naar de stad Groningen. Op jonge leeftijd leerde hij Regina kennen, die in juli 1876 in Papenburg werd geboren. Samen kregen ze twee kinderen. Hun zoon Herman, geboren in 1911, werkte als magazijnmedewerker bij een bedrijf in de stad.

Op 3 oktober 1942 kwam het viertal in doorgangskamp Westerbork terecht. Het is onbekend op welke manier de familie precies in Westerbork is gekomen. In sommige gevallen meldden Joden zich ‘vrijwillig’ voor Westerbork, maar dit moet altijd in de context gezien worden van extreme angst, dwang en misleiding. Met name vanaf 1942 nam de Jodenvervolging toe, waarbij vanaf de zomer de eerste transporten van Westerbork naar Auschwitz plaatsvonden.

Het lot was destijds voor velen nog onbekend: door misleiding en manipulatie werd gesproken over ‘werkkampen’ waar de omstandigheden beter zouden zijn dan in de steden. Salomo en Regina werden op 16 oktober met een transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gebracht. Daar werden ze op 19 oktober om het leven gebracht. Herman en Ingeborg werden aanvankelijk overgebracht naar kamp Vught. In het jaar 1943 kwamen ook zij in Auschwitz terecht, waar ze beiden op 31 januari 1944 werden vermoord.

Zichtbaarheid

De Stolpersteine zijn ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Ze worden geplaatst in heel Europa bij de laatste vrijwillige woonadressen van Holocaustslachtoffers. Door de invloeden van weer en tijd raken de messing plaatjes vervuild of worden ze dof. Om de stenen extra zichtbaar te maken, is het belangrijk om ze regelmatig te poetsen, zodat de voorbijganger de namen van de voormalige bewoners weer kan lezen.