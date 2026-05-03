CDA vraagt college om opheldering: is Groningen blind voor geweldscultuur onder jeugd?

De fractie van het CDA in de gemeenteraad maakt zich ernstige zorgen over de opkomst van ‘nihilistisch gewelddadig extremisme’ onder jongeren in de gemeente. In schriftelijke vragen aan het college stelt raadslid Izaäk van Jaarsveld dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op online netwerken waarin jongeren elkaar aanzetten tot zelfverminking en geweld voor de ‘status’.

De vragen van het CDA volgen op het onlangs verschenen jaarverslag van de AIVD. Daarin waarschuwt de dienst voor een zorgwekkende vorm van extremisme zonder ideologische boodschap. Dit extremisme rukt met name onder jonge tieners op. Het doel is louter het schokeffect en het scoren van macht binnen online ecosystemen.

Vernedervideo’s

Volgens Van Jaarsveld zijn de recente incidenten met vernedervideo’s in Haren en Groningen geen incidenten, maar maken ze deel uit van een bredere, gevaarlijke trend. Hij trekt een directe lijn tussen de ‘puntensystemen’ onder jongeren en de sadistische netwerken waar de AIVD voor waarschuwt. Hierbij wordt verwezen naar incidenten vorige maand waarbij leerlingen van het Harens Lyceum en Spaanse uitwisselingsstudenten betrokken waren bij meerdere confrontaties in Haren waarbij zij gedwongen werden om te knielen en excuses te maken. Dit werd gefilmd.

“Het gegeven dat jongeren elkaar aanzetten om steeds extremere vormen van verminking en geweld te delen, baart mijn fractie grote zorgen”, schrijft Van Jaarsveld. Hij wijst erop dat juist sociaal en psychisch kwetsbare kinderen in de gemeente het risico lopen slachtoffer te worden van deze “nihilistische ideologieën”.

Digitale blindheid

Het CDA herinnert het college aan eerdere bekentenissen dat de gemeente “onvoldoende zicht” heeft op online criminaliteit. Terwijl de digitale wereld voor jongeren onlosmakelijk verbonden is met het echte leven, lijkt de overheid daar volgens de partij nagenoeg afwezig.

De fractie verwijst naar het rapport ‘Van meme tot moord’, van het ‘The Hague Centre for Strategic Studies’ dat vorig jaar augustus verscheen, en wil dat de gemeente werk maakt van Open Source Intelligence (OSINT). “Er moet binnen de overheid gebouwd worden aan kennis om deze online extremistische ecosystemen in kaart te brengen”, aldus het CDA.

Van Jaarsveld dwingt het college tot slot om kleur te bekennen over de kwetsbare groepen in de stad. Hij vraagt specifiek of in beeld is of Groningse risicojongeren extra gevoelig zijn voor dit oprukkende extremisme en welke concrete stappen het college op korte termijn bereid is te zetten om de online kennis en het zicht op de leefwereld van jongeren te vergroten. Hiermee legt het CDA de bal bij de burgemeester om te bewijzen dat digitale veiligheid niet langer een blinde vlek is in het Groningse veiligheidsbeleid.

De verwachting is dat de vragen binnen enkele weken beantwoord zullen worden.