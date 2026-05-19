Studentenpartijen strijden deze week om zetels in medezeggenschapsraad Hanze en RUG

Het is campagneweek voor studenten van de Hanze en de RUG. Op de Hanze proberen drie studentenpartijen stemmers te krijgen voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraad die deze week plaatsvindt.

Drie partijen dit jaar

Dit jaar voeren Lijst STERK, Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) en nieuwkomer Groninger Studenten Bond (GSb) campagne. Met kraampjes, een mascotte, poffertjes en muziek proberen de partijen studenten te enthousiasmeren om te stemmen. Via de medezeggenschapsraad hebben studenten invloed op besluiten van de hogeschool. Belangrijke punten voor de studenten zijn de prijzen in de kantine, rookvrije locaties en betere roostering.

Opkomst

Vanaf maandag konden studenten stemmen. Op de eerste dag had al zes procent gestemd. De partijen hopen de totale opkomst van vorig jaar, zeventien procent, te overtreffen. Volgende week volgt de uitslag en wordt bekend wie de negen plekken in de medezeggenschapsraad gaat vullen.