‘Buurproat mit kouke’ keert terug in de Oranjebuurt: “Elkaar kennen is waardevol”

Foto: Aletta van den Berg / ingezonden

Kovvie, kouk en een gezellig praatje. Het buurtinitiatief dat vorig jaar in de Oranjebuurt het levenslicht zag, krijgt de komende maanden een vervolg. Aletta van den Berg is één van de initiatiefnemers en vertelt dat komend weekend de eerste editie van het nieuwe seizoen plaatsvindt.

Aletta, een nieuw seizoen…

“Eigenlijk zijn we al begonnen. Door omstandigheden leek Koningsdag in onze buurt niet door te kunnen gaan. Ons initiatief wordt door meerdere mensen gedragen, dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken: kunnen wij op deze dag niet iets organiseren? En zo geschiedde. Met Koningsdag heeft er dus ook al een ‘buurproat kovvie & kouk’ plaatsgevonden. Het mooie is dat bijna niemand het jammer vond dat er geen hamburgers, bier en wijn beschikbaar waren. De opzet was anders, maar het werd enorm gewaardeerd. De Oranjewijk vereniging in onze wijk was ook direct blij met ons initiatief: volgend jaar willen we samen de schouders eronder gaan zetten.”

Wat is ‘Buurproat mit kouke’ precies?

“In de Oranjebuurt hadden we een tijdlang ‘De Huiskamer’ aan de Wilhelminakade. Daar vonden diverse activiteiten plaats, maar enkele jaren geleden is dit door de coronacrisis en de uitbreidingsplannen van de supermarkt gestopt. Toch merkten we dat er behoefte was aan ontmoeting. Daarop zijn we samen met Harry Bos en Jacqueline Joosse gaan nadenken. Dit resulteerde in ‘Buurproat mit kouke’, met als doel om verbinding te leggen en bewoners met elkaar in contact te brengen.”

Komende zaterdag, 9 mei, begint het echte seizoen met hetzelfde recept?

“Dat klopt. Zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur mogen mensen aanschuiven voor koek en koffie. Om de twee weken vindt er een editie plaats. Inmiddels is er promotiemateriaal rondgedeeld met alle data erop. Wat we merken is dat het echt gedragen wordt. Vorig jaar begonnen we met een kerngroep van drie personen, inmiddels is de initiatiefgroep uitgegroeid tot zes mensen. Met daaromheen een schil van zeventien buurtbewoners die het omarmen en een handje helpen bij het opbouwen of flyeren. Dat is echt fantastisch.”

Kun je verklaren waarom het zo leeft in de wijk?

“Ik denk dat veel bewoners het waarderen dat er iets gebeurt. Het Zeezandje is een prachtige locatie en voor de initiatiefnemers is het, als vaste plek, een stip op de horizon. Buurtbewoners leren elkaar kennen. Het is helemaal niet de bedoeling dat mensen bij elkaar de deur plat gaan lopen, maar het is leuk om elkaar naderhand weer eens tegen te komen bij de supermarkt. Het kan zorgen voor ‘noaberschap’. Stel dat je een lamp wilt ophangen wat niet lukt, of je moet naar het ziekenhuis. Een verre buur is een goede vriend; elkaar kennen is waardevol. Het initiatief dat we bij ons in de wijk kennen ‘Buren voor Buren’ linkt daar ook aan.”

Vorig jaar kwamen er zowel jonge als oudere inwoners op Buurproat af. Zag je dat op Koningsdag ook?

“Ja, en we hopen dat dit jaar verder te versterken. Afgelopen Koningsdag kwamen er bijvoorbeeld jonge inwoners langs, waaronder Engelstalige studenten die vertelden hoe ‘nice’ ze dit vonden. Leuk detail: bij de eerste en de laatste editie hebben we een ‘meter Groninger koek’. Aanwezigen mogen raden wat het gewicht is. Eén van die jonge bewoners gokte het juiste antwoord en won een prijs. Zij maakte de opmerking dat zij de volgende keer waarschijnlijk niet weer mee mag doen aan de prijsvraag—en dat klopt ook! Nee, zonder gekheid: we vinden dit enorm leuk.”

Jullie koppelden eerder ook activiteiten aan de ochtenden, blijft dat zo?

“In het begin probeerden we dat, maar we merkten dat mensen bij warm weer liever in de schaduw blijven praten dan spelletjes doen in de volle zon. Gaandeweg bleek dat mensen voldoende hadden aan een goed gesprek. Maar we staan voor elk idee open. Dit seizoen hebben we een luidspreker voor wat muziek en we willen later iets doen met een plantjesruilmarkt. Wie een gitaar wil meenemen: wees welkom.”

Hoe staat het met de plannen voor de omgeving? Vorig jaar wilden jullie het asfalt vergroenen…

“Dat onderwerp staat nog steeds op de kaart; daar wordt aan gewerkt. Maar wat wellicht leuker is om te vertellen, is dat een andere werkgroep bezig is geweest met een jeu de boulesbaan bij Het Zeezandje. En dat gaat lukken. Bij het buurthuis in de wijk ligt ook een baan, maar die ligt wat verstopt. We verwachten dat deze nieuwe plek veel meer gebruikt gaat worden. De hoop is dat hij voor de zomer klaar is. Iedereen werkt mee: WIJ Groningen, maar ook de gemeente. We zijn echt blij met die samenwerking.”

Als je vooruitblikt, wat is dan de grote droom?

“Dat we de wijk dichter bij elkaar brengen. En ik gun andere wijken dit ook. In Vinkhuizen hebben ze bijvoorbeeld een zeecontainer als kiosk in het Diamantpark. Mocht dit seizoen goed lopen, dan lijkt ons zo’n container ook wel wat. Dromen mag. Maar voor nu: de koffie en koek staan komende zaterdag klaar. Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom!”