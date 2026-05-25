Buddyrun Noord, samen grenzen verleggen

Buddyrun Noord: een obstakelrun speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door studenten uit Groningen.

Na een succesvolle eerste editie met meer dan honderd deelnemers keert het evenement op vrijdag 5 juni terug voor een grotere tweede editie bij survivalvereniging Hommes aan De Bunders 2 in Groningen. Olivier de Jong en Take Pieri van de organisatie waren te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen.

Buddyrun verbindt

Het initiatief komt van Olivier de Jong en vijf andere studenten en vrienden. Naast hun studie zijn zij al maanden vrijwillig bezig met de organisatie van het evenement. Met hun stichting willen zij een dag neerzetten die volledig draait om verbinding, samenwerken en vooral veel plezier maken.

Tijdens de Buddyrun gaan deelnemers samen met een vrijwillige buddy verschillende sportieve obstakels aan. Op een veilige en toegankelijke manier werken de deelnemers samen om de uitdagingen te overwinnen. Volgens de mannen staat niet prestatie centraal, maar het plezier en de ervaring van samen actief bezig zijn.

Iedere deelnemer ontvangt een speciaal Buddyrun WK-sportshirt en krijgt bij de finish een medaille. Daarna kunnen deelnemers op de foto op het podium om hun overwinning te vieren. Rondom de finish wordt daarnaast een activiteitenplein ingericht met verschillende activiteiten, eten en drinken.

Tweede editie

Het idee voor Buddyrun Noord ontstond nadat de organisatoren vrijwilligerswerk deden tijdens logeerweekenden voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar merkten ze dat er relatief weinig evenementen voor deze doelgroep worden georganiseerd. “Deze doelgroep mag best wat meer in het zonnetje gezet worden”, vertelt Olivier de Jong in de OOG Ochtendshow. “Vorig jaar hebben we gezien hoeveel impact zo’n dag kan hebben. Dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven en daarom willen we het dit jaar nog groter aanpakken.”

De eerste editie trok vorig jaar meer dan honderd deelnemers. Dit jaar hoopt de organisatie richting de tweehonderd deelnemers te groeien. Om dat mogelijk te maken zijn extra vrijwilligers en ondersteuning hard nodig.

Meedoen is meemaken

Deelname aan de Buddyrun Noord is volledig gratis. Dat geldt ook voor het eten en drinken, de activiteiten en het sportshirt. Volgens de organisatie is dat mogelijk dankzij steun van verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Rabobank, Gemeente Groningen, Team050, het Foppe Fonds en Uniek Sporten.

Inschrijven voor de Buddyrun kan eenvoudig via de website van Buddyrun Noord.

Iedereen is welkom op vrijdag 5 juni tussen 10.00 en 15.00 uur bij survivalvereniging Hommes in Groningen. Niet alleen deelnemers kunnen langskomen; ook bezoekers zijn van harte welkom om sfeer te proeven en de deelnemers aan te moedigen.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures