Bridgevereniging Parkzucht zoekt nieuwe leden: “We willen graag blijven bestaan”

Al 35 jaar is Parkzucht een bridgevereniging die mensen samenbrengt. Door omstandigheden is het aantal leden de laatste tijd echter wat teruggelopen. Tieme de Boer van de kaartspelvereniging vertelt dat er ruimte is voor nieuwe aanwas.

Tieme, wat is er aan de hand?

“We zien dat het aantal leden iets aan het teruglopen is. Ergens is dat logisch: er zijn veel ouderen bij ons actief. Maar we willen heel graag door. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om bij ons te bridgen. Het mooiste zou zijn, dat er ook wat jongere mensen zich gaan aansluiten. Kijk, wij zijn niet een bridgeclub die op het allerhoogste niveau actief is. We willen onze leden een leuke en gezellige middag bieden. Dus ja, kunnen bridgen is handig. Maar we zijn niet een vereniging op het hoogste niveau.”

Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?

“We hebben op dit moment 26 leden. Het mooiste is eigenlijk dat je rond de dertig vaste spelers hebt. Het gevaar bestaat, dat als we nu niks doen, dat we heel snel door een ondergrens zakken. Het begint dan meer te lijken op huiskamer-bridgen. En dat willen we nu ook weer niet. Het mooiste is om tijdens onze middag een stabiele bezetting van vijf of zes tafels te kunnen hebben. Het spel wordt gespeeld door vier spelers, verdeeld in twee paren. Als er dan een keer mensen ziek zijn, loop je met een te kleine groep al snel vast. Die dertig leden is wel een beetje het minimum waar we op aansturen.”

Het vindt plaats in De Wende in Vinkhuizen hè?

“Klopt. We zijn 35 jaar geleden begonnen in het Stadspark, op sportpark Velocitas. Op een gegeven moment zijn we verhuisd naar De Wende. We spelen in de periode van september tot eind mei op iedere woensdagmiddag. We beginnen altijd met het spelen van twee potjes. Daarna drinken we een kop koffie. Dan doen we weer een spel en sluiten af met een glaasje fris of een borreltje. En ondertussen is er natuurlijk alle ruimte voor gezelligheid en een gesprek.”

Ik kan me ook voorstellen dat de vereniging waardevol is in een tijd waarin er steeds vaker sprake is van eenzaamheid…

“Absoluut. Die eenzaamheid is er. Wij zijn niet de oplossing. Maar we bieden wel een middag aan waarbij we inwoners met elkaar in contact laten komen. Dat horen we ook: het is zo’n leuke en gezellige middag altijd. Je bent even van huis, in een andere omgeving. Je hoort verhalen, je bent even buiten je comfortzone. En dat is heel waardevol.”

Je klinkt gepassioneerd. Wat is er zo leuk aan bridge?

“Het is een fantastisch spel. De samenwerking vind ik heel leuk. Wat ik al vertelde: you speelt in paren. Het naar elkaar seinen, de communicatie, is heel belangrijk. En dat maakt het gewoon spannend. Het verloop van ieder spel is anders.”

Stel dat mensen interesse hebben. Waar kunnen ze terecht?

“Iedereen is welkom. Of je nu in de Schildersbuurt, Lewenborg of Kostverloren woont. Ook de leeftijd maakt niet uit. Als je interesse hebt kun je je aanmelden bij De Wende in Vinkhuizen. Je kunt ook telefonisch contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 115 620 65.”