Brandweer zoekt twintig minuten naar containerbrand tussen strandgangers met kampvuurtjes bij Hoornseplas

De brandweer van post Eelde moest zaterdagavond in actie komen voor een containerbrand bij de Hoornseplas. Het bleek voor de brandweerlieden echter nog een hele klus om de brandhaard te vinden tussen de vele recreanten die met kampvuurtjes nog van de warme avond genoten.

De brandweer ontving de melding rond 22.20 uur, waarna een tankautospuit naar het Achterom in Eelderwolde werd gedirigeerd. “Maar toen de brandweerlieden op die locatie arriveerden, zagen zij overal vuurtjes”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Vanwege het aangename zomerse weer waren veel mensen nog te vinden aan de oevers van het Hoornsemeer en de Hoornseplas. Daarbij brandden er her en der verschillende kampvuurtjes. De brandweer moest daarom op zoek.”

Na een zoektocht van ongeveer twintig minuten werd de juiste locatie alsnog gevonden. Weening: “Het bleek uiteindelijk te gaan om een afvalcontainer bij een speeltuintje, niet ver van de kiosk bij de Hoornseplas. Door de hitte van een barbecue die in de container was gegooid was er een afvalzak gaan smeulen. Brandweerlieden hebben het vuur met een aantal emmers water snel kunnen blussen, waarna men weer terug kon keren naar de kazerne.”