Brandweer tevreden over inzet bij gaslek in kringloopwinkel: “Zulke hoge waarden komen we niet vaak tegen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Door snel en adequaat optreden kon het explosiegevaar bij een gaslekkage in een buurtkringloopwinkel in de Rivierenbuurt zaterdagavond snel worden weggenomen. Dat zegt de brandweer, die tegelijkertijd meldt dat zulke hoge gaswaarden zelden worden gemeten.

“De oorzaak dat er zoveel gas in het pand kon stromen, is een lekkage geweest”, blikt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries terug. “Hoe deze lekkage is ontstaan, is op dit moment nog onbekend. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om ouderdom of slijtage aan een leiding. Wellicht dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de toedracht, maar persoonlijk denk ik dat dit niet in de lijn der verwachting ligt.”

De buurtkringloopwinkel bevindt zich op de hoek van de Rivierenhof met de Lauwersstraat. Het pand bestaat uit één bouwlaag, met aan de achterzijde een portiekflat van drie verdiepingen. De winkel loopt op de begane grond onder deze flat door. Rond 21.30 uur werd er voor het eerst alarm geslagen. Bewoners in de flat roken een vreemde lucht en belden de brandweer. Brandweerlieden vonden niet direct een oorzaak, maar besloten wel om netbeheerder Enexis ter plaatse te laten komen. Uit dat onderzoek bleek dat er veel meer aan de hand was, waarbij de focus al snel op de kringloopwinkel kwam te liggen.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De omgeving van de buurtkringloopwinkel werd ruim afgezet. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Brandweerlieden voeren metingen uit rond het pand. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Hele hoge waarde”

De Vries: “In eerste instantie kwam er een tankautospuit ter plaatse met zes manschappen. De aanvalsploeg, die uit twee personen bestaat, beschikt over een viergasmeter.” Dit apparaat wordt gebruikt om gelijktijdig koolmonoxide (CO), zuurstof (O 2 ), waterstofsulfide (H 2 S) en brandbare gassen (EX) in de lucht te meten. “Deze meter sloeg direct aan. Bij dergelijke meldingen komt ook een officier van dienst ter plaatse die specifieke meetapparatuur bij zich heeft. Je hebt het dan over een LEL-meter die het risico op explosiegevaar meet. Deze meter gaf een hele hoge waarde aan; waarden die wij als brandweer gelukkig niet vaak tegenkomen.”

Daarmee was er sprake van een acuut gevaarlijke situatie. De Vries: “Je hebt een groot pand dat vol gas staat. Als er in dat pand een verandering optreedt, is het scenario denkbaar dat het gas ontbrandt en er een explosie volgt. Wat is dan een verandering die kan ontstaan? Stel dat de verlichting inschakelt via een bewegingssensor. Het activeren van zo’n lichtbron gaat gepaard met een minuscuul vonkje. Dat risico was voor ons de reden om op te schalen en snel meer hulpverleners naar de locatie te laten komen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De Mobiele Commando Unit kwam ter plaatse waar het CoPi werd ingericht. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Extra materieel

Er werd opgeschaald naar ‘middelhulpverlening’ en ‘GRIP 1’. De Vries: “Door de classificatie middelhulpverlening werd er vanuit de meldkamer in Drachten een tweede tankautospuit opgeroepen. Dat betekent direct extra materiaal en menskracht op de locatie. Dat was nodig, omdat we gebouwen moesten ontruimen. GRIP 1 betekent dat de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten strak wordt gecoördineerd. Bij het incident van zaterdagavond waren meerdere disciplines betrokken: de brandweer, politie, ambulancezorg en het energiebedrijf. Op de locatie werd een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. Dit is een speciaal voertuig waarin we met alle disciplines letterlijk om tafel gaan om via hulpmiddelen inzichtelijk te maken waar we precies mee te maken hebben.”

Uiteindelijk werden er drie woonblokken ontruimd. Om hoeveel bewoners het precies gaat, is niet bekend. Uit voorzorg kwamen er twee ambulances ter plaatse, maar zij hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. “Zij hebben stand-by gestaan. Achter de schermen waren we al druk bezig om opvang voor de buurtbewoners te regelen, maar al snel bleek dat dit niet nodig was omdat de gevaarsetting afnam. Rond middernacht kon iedereen weer terug naar zijn of haar woning.”

Uitdaging om pand te ventileren

Toch was het wegnemen van het gevaar nog een flinke uitdaging: “De moeilijkheid zat erin dat het om een groot pand ging dat slecht te ventileren was. Wat je wilt bij zo’n lekkage is dat er frisse lucht naar binnen stroomt, zodat de concentratie aardgas snel afneemt. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een aantal ramen te forceren. Dat was spannend, omdat je daarmee een verandering aanbrengt in de ruimte. Wat je absoluut niet wilt, is dat er bij het forceren op de een of andere manier een vonk ontstaat. Toen het eenmaal gelukt was om de ramen te ‘openen’, konden we ook heel snel het sein veilig geven.”

Op dat moment was het lek zelf al gedicht. “De netbeheerder had al in een vroeg stadium de hoofdkraan van het pand kunnen afsluiten, waardoor er geen nieuw gas meer vrijkwam.” De brandweer kijkt dan ook tevreden terug op de inzet: “Er is uitermate goed en adequaat gehandeld door alle partijen, waardoor erger is voorkomen.”