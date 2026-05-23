Brandweer Stad assisteert bij uitslaande schuurband bij Harkstede

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Brandweer Stad assisteert zaterdagmiddag met verschillende voertuigen bij een uitslaande schuurbrand aan de Hamweg bij Harkstede, ten oosten van Meerstad. De rookwolken die bij de brand vrijkomen, zijn vanuit een groot deel van de stad Groningen te zien.

De melding van de brand kwam rond 14.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het betreft een uitslaande brand in een vrijstaande schuur”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “In de buurt van de schuur staat weliswaar een woning, maar deze wordt niet door de vlammen bedreigd. Om over voldoende bluswater te beschikken hebben wij opgeschaald.” Daarop is een extra tankautospuit, een hoogwerker en de schuimbluswagen van de kazerne aan de Sontweg naar Harkstede vertrokken. Ook de blusgroep van Slochteren is ter plaatse om te assisteren bij de bluswerkzaamheden.

De Hamweg bevindt zich tussen Harkstede en Lageland, precies op de grens van de gemeente Groningen en Midden-Groningen. Volgens de brandweer is er bij de brand niemand gewond geraakt.