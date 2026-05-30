Brand in plantenbak op bovenste verdieping Plutolaan snel onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het balkon van een woning op de bovenste verdieping van een portiekflat aan de Plutolaan in de wijk Paddepoel heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het ging om een kleine brand”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaan in een plantenbak die aan de reling van het balkon hing. Omdat het om de bovenste verdieping ging, hebben we de hoogwerker opgesteld waarna de bemanning de restanten van de plantenbak naar beneden heeft gehaald. Daarmee werd het gevaar dat de bak naar beneden zou vallen weggenomen.”

Brandweerlieden hebben de plastic restanten vervolgens gekoeld. De schade op het balkon is beperkt gebleven.