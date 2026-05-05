Brand in afzuigkap snel onder controle in Beijum

In een woning aan de Froukemaheerd in de wijk Beijum heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 18.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “In de keuken was brand ontstaan in de afzuigkap”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “De bewoner heeft direct alarm geslagen. Omdat we snel ter plaatse waren, was de situatie gauw onder controle. Wel was in de woning rook komen te staan. We hebben de woning geventileerd om de schadelijke stoffen te verdrijven. Daarna is de woning weer vrijgegeven.”

Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.