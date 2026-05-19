Bouwstof #24: Wat zijn de gevolgen van de Korreweg als fietsstraat?

Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de eerste fase van de metamorfose van de Korreweg. Hoe gaat het eruitzien en wat zijn de gevolgen van deze ingrijpende verandering?

Met de ombouw wordt de Korreweg een straat waar fietsers voorrang krijgen op auto’s. Dat is bijzonder, omdat het een van de drukste fietsstraten van Groningen is met 16.000 fietsers per dag.

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.