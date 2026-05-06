Bouwstof #23: Hoe behoud je het karakter van Groningse huizen bij de versterkingsopgave?

In de provincie Groningen wordt volop gebouwd en versterkt. Maar hoe behoud je eigenlijk het karakter van de Groningse huizen en boerderijen binnen die enorme versterkingsoperatie? Daar komen we deze week achter in Bouwstof.

Enno Zuidema, regiobouwmeester Versterking bij de Nationaal Coördinator Groningen, neemt ons mee naar Appingedam, 't Zand, Woltersum en Garmerwolde om te vertellen hoe daar over wordt nagedacht.

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.