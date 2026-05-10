Bomenridders dienen handhavingsverzoek in bij sloop Hoefijzerfabriek: “Zorgen om de steenmarter”

De directiewoning van de voormalige Hoefijzerfabriek in de wijk Helpman. Foto: Jan Pieter Janse

Nu de sloop van de voormalige Hoefijzerfabriek in de wijk Helpman aanstaande is, groeit de onrust in de buurt. De Bomenridders trekken aan de bel nadat er dit weekend een steenmarter is gespot. De organisatie vreest dat de Wet Natuurbescherming onvoldoende wordt nageleefd.

“Een buurman kwam gisteren bij me”, vertelt Jan Pieter Janse van Bomenridders Groningen. “Hij had een joekel van een steenmarter gezien. In eerste instantie dacht hij dat het een kat was, maar na onderzoek bleek het om een steenmarter te gaan. Dat deze dieren nu extra opvallen, komt doordat ze zich momenteel in de voorfase van het paarseizoen bevinden.”

Voor de Bomenridders is de waarneming reden voor directe actie. “Voor zover bekend zijn er voor dit specifieke dier nog geen maatregelen genomen”, vervolgt Janse. “Het is wettelijk zo geregeld dat je bij sloop- of bouwactiviteiten eerst ecologisch onderzoek moet doen. Als daaruit blijkt dat er beschermde diersoorten leven, moet je een oplossing bieden. Doe je dat niet, dan overtreed je de Wet Natuurbescherming.” De waarneming was voor de organisatie aanleiding om direct een handhavingsverzoek in te dienen bij de provincie. “Een steenmarter is zelden alleen en de soort is beschermd. Het is verboden om hun vaste rust- en verblijfplaatsen te vernielen.”

Meer dan alleen vleermuizen

De steenmarter is niet de enige bewoner van het terrein. “Er zitten hier ook vleermuizen. Daarvoor zijn netjes kasten opgehangen, dus die maatregelen zijn genomen. Dat hebben ze netjes gedaan. Maar we zien hier ook spechten en eekhoorns”, legt Janse uit. “Voor de eekhoorn geldt hetzelfde als voor de steenmarter: het is een beschermde inheemse diersoort. Hun leefgebied gaat nu aangetast worden zonder dat er voor hen een duidelijke oplossing op tafel ligt.”

Zorgen zijn er onder andere over een ‘geheime tuin’ die zich op ruim een meter hoogte bevindt direct achter oude garages uit de jaren zestig. Foto: ingezonden In de tuin staan oude beuken. Foto: ingezonden

‘De Morgenzon’

Aan de Helpermolenstraat was tot 2022 hoefijzerfabriek Werkman Hoofcare gevestigd. Het bedrijf streek er al in 1909 neer, maar vertrok na ruim een eeuw naar de Eemshaven. Door dit vertrek kan het terrein herontwikkeld worden tot een groen woongebied onder de naam ‘De Morgenzon’. De bedoeling is dat op zeer korte termijn de sloop van de fabriek plaatsvindt, waarna er op het terrein 139 woningen gerealiseerd gaan worden.

Omdat er aanvankelijk honderd woningen gerealiseerd zouden worden stapten omwonenden naar de rechter. De bezwaren over de hoogte van de panden en mogelijke privacychending werden echter door de rechter van tafel geveegd. “Ik ben absoluut niet tegen woningbouw”, verduidelijkt Janse. “We hebben een enorme woningbouwopgave met zijn allen. Maar waar we aan voorbijrennen, is dat deze locatie al de thuisbasis is voor verschillende diersoorten. Zij raken door deze werkzaamheden simpelweg hun huis kwijt. En voor hen is er geen oplossing.”

Monumentale bomen

Naast de fauna maken de Bomenridders zich grote zorgen over het groen in de wijk. “Onlangs is het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de straat gepubliceerd, maar voor verschillende bomen is er geen duidelijkheid”, zegt Janse. Hij wijst naar een monumentale Italiaanse populier die in de ‘bedreigde zone’ staat.

Janse is sceptisch over de beloftes dat bomen gespaard blijven. “Ik verwijs naar het Betonbos. Daar werd ook gezegd dat bepaalde bomen bewaard zouden blijven, maar vervolgens wordt er met groot materieel tegenaan gereden. Ik zeg niet dat dit opzettelijk gebeurt, maar de werkwijze is vaak exemplarisch. Wij zijn bang dat dit hier, midden in een woonwijk, ook gaat gebeuren.”

‘Geheime’ tuin

De zorgen gaan ook over een geheime, ingesloten tuin aan de Helper Westsingel. “Dit grenst aan een parkeerterrein. Er staan oude garages uit de jaren zestig. En daarachter ligt op een hoogte van twee meter de tuin. Er staan bijvoorbeeld een aantal hele oude beuken. Hoe gaat dit waardevolle stukje natuur, waar verschillende diersoorten wonen en verblijven, bewaard worden? Het idee is om daar een steunmuur of een keermuur te gaan bouwen, waarmee dit stukje flora en fauna beschermd moet worden. Maar wij zijn sceptisch. Gaat dat werken? Door de activiteiten beïnvloed je sowieso het leefgebied van de soorten die daar leven.”

Komende week vindt er in de wijk een informatiebijeenkomst plaats. Daar zullen de nieuwe eigenaar en de aannemer hun plannen voor het project verder toelichten.